Jetta уже не та: Volkswagen показал электрический седан за $15 000 (фото)
Volkswagen представил доступный электромобиль Jetta M 6. Семейный седан просторный, запас хода — до 555 км.
Новая Jetta M6 дебютировала в Китае, и именно там уже стартовало производство модели. Ее ориентировочная стоимость составит 100 000 юаней ($15 000).
Об этом сообщает сайт Autohome.
Что известно о новинке от Volkswagen
Электрокар не имеет ничего общего с бензиновым Volkswagen Jetta. Дело в том, что Jetta — это отдельный бренд недорогих авто, выпускаемых в Китае. Под этой маркой часто выпускают упрощенные версии модели Volkswagen, однако седан Jetta M6 — совершенно новая модель и первый электрокар бренда.
Jetta M6 — обтекаемый седан D-класса с изогнутой крышей, выраженным «носом» и раскосыми фарами и узкими фонарями на всю ширину кузова.
Размеры Jetta M6 2026:
- длина — 4806 мм;
- ширина — 1868 мм;
- высота — 1500 мм;
- колесная база — 2820 мм;
- масса — 1557−1628 кг.
В салоне установлен узкий цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин. Седан имеет большой 542-литровый багажник. Для Jetta M6 доступны панорамная крыша, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка смартфонов, подогрев, вентиляция и массаж сидений.
Электромобиль Jetta M 6 выпускают в вариантах на 154 и 197 л.с.: максимальная скорость составляет 166 и 172 км/ч соответственно. Доступны версии с запасом хода 465 и 555 км.
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