ЕС приравнял ChatGPT к крупным поисковикам

Такое решение Еврокомиссия объявила 31 августа. Вместе с ChatGPT статус «очень большой онлайн-платформы» получили Reddit и Roblox.
Какие требования будут действовать для ChatGPT
В ЕС статус очень большой онлайн-платформы или поисковой системы предоставляют сервисам, имеющим не менее 45 млн пользователей в месяц в странах Евросоюза. ChatGPT, вероятно, давно превысил этот показатель, однако ранее регуляторы не определили, к какой именно категории его отнести.
Закон о цифровых услугах был принят в 2022 году. Он устанавливает дополнительные правила для крупнейших онлайн-сервисов, в частности, относительно незаконного контента, безопасности пользователей и системных рисков. Документ разрабатывали еще до массового распространения генеративного искусственного интеллекта, поэтому он не содержал четких правил сервисов типа ChatGPT.
Теперь ChatGPT официально отнесли к категории очень больших онлайн-поисковых систем. До этого в ней находились Google Search и Microsoft Bing.
Новый статус означает, что OpenAI придется выполнять дополнительные требования. В частности, компания должна оценивать системные риски, связанные с работой ChatGPT и его алгоритмов, и объяснять, как планирует их уменьшать.
Речь идет, среди прочего, о распространении незаконного контента, возможном негативном влиянии на несовершеннолетних и физическое и психическое благополучие пользователей, рисках для фундаментальных прав, а также влиянии сервиса на выборы и общественной безопасности.
ChatGPT получил четыре месяца для выполнения требований
Статус также расширяет полномочия Европейской комиссии по контролю и расследованию деятельности сервисов. ChatGPT, Reddit и Roblox имеют четыре месяца для выполнения новых требований.
За нарушение Закона о цифровых услугах компаниям может грозить штраф до 6% их годового мирового дохода.
Еврокомиссия уже применяла эти возможности. В декабре она оштрафовала X на 120 млн евро из-за проблем с прозрачностью рекламы и оформлением верификационных отметок.