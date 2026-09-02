Госкомпании потратили более 2,3 млрд грн на российский софт во время войны
С начала полномасштабного вторжения государственные компании Украины израсходовали через систему Prozorro более 2,3 млрд грн на приобретение и обслуживание российского программного обеспечения. Общая сумма таких закупок с 2017 года превысила 3,37 млрд грн.
Об этом рассказал СЕО и основатель IT-Enterprise Олег Щербатенко в интервью Delo.ua.
«На рынке еще много государственных и коммерческих компаний, которые используют софт российской компании 1C или системы BAS, которые хоть формально и являются польскими, но созданы на архитектуре 1С и технологически с ней связаны», — отмечает Щербатенко.
Около 75% украинских пользователей до сих пор применяют токсичное ПО, однако динамика перехода на украинские альтернативы стремительно растет.
В то же время, положительные сдвиги происходят в сегменте CRM-систем, где ранее доминировали российские Bitrix24 и AmoCRM.
«Сегодня на украинском рынке уже внедряются наши CRM-решения и десятки CRM-систем, которые могут быть качественной альтернативой враждебным Bitrix24 и AmoCRM. Вся IT-отрасль активно работает над тем, чтобы предоставить клиентам украинские решения, которые обеспечивают защиту данных и поддерживают развитие собственной IT-экосистемы», — добавил IT-экосистема.
Он подчеркнул, что сейчас разработчики делают акцент на партнерскую сеть, центры обучения и готовые конфигурации продуктов для различных ниш — воинских частей, учебных заведений и медицины, аптек, ресторанов, резидентов Дія. City, торговли, страховых компаний и коммунальных предприятий.
Государственное регулирование и усиление кибербезопасности
Важным стимулом для бизнеса стало серьезное усиление позиции государства. Недавно Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины расширила перечень запрещенного к использованию ПО и сетевого оборудования — его объем увеличился с 40 до 416 позиций.
По результатам анализа решений СНБО и указов президента, в обновленный список официально внесли не только антивирусы Dr. Web и Kaspersky Lab, а также программные продукты под торговыми марками 1С и BAS.
Следующим шагом должно стать законодательное урегулирование. В отличие от уже действующих санкций против самих продуктов новый закон должен ввести юридическую ответственность непосредственно для тех субъектов хозяйствования, которые продолжают внедрять и использовать токсичный российский софт в Украине.
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