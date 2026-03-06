Каждая пятая компания в Украине до сих пор использует российские CRM-системы

0 800 307 555
В 2022—2024 годах CRM-рынок Украины испытал существенное перераспределение долей между системами разного происхождения. Бизнес массово отказывались от российских CRM и переходили на украинские или иностранные решения. Однако в 2025 году соотношение между украинскими, российскими, иностранными и кастомными CRM почти не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Устойчивая структура свидетельствует о том, что активная фаза миграции завершилась, а рынок вошел в фазу плато.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Ringostat.

Часть компаний до сих пор использует российские CRM

В 2025 году каждая пятая компания, пользующаяся CRM, все еще работала с системами российского происхождения, несмотря на всеобщее доминирование украинских решений на рынке.
«Многие бизнесы остаются на российских CRM из-за сочетания двух факторов. Во-первых, они уже инвестировали значительные ресурсы во внедрение и сложные настройки этих систем, а переход на другую CRM требует дополнительного бюджета и времени. Во-вторых, если оценивать функциональность без привязки к происхождению, такие системы все еще закрывают базовые бизнес-потребности. Именно эта комбинация удерживает компании от изменений», — комментирует Павел Яковенко, основатель и CEO CRMiUM.
«Компании, давно работающие с российскими CRM, часто имеют глубокую интеграцию таких систем в свои бизнес-процессы. Из-за ограниченных ресурсов и страха сложной миграции малый бизнес не всегда готов отказываться от решений, к которым привык», — отмечает Ярина Музыка, менеджер по развитию и автоматизации бизнеса в SalesDrive.

38% компаний до сих пор не используют CRM

По состоянию на 2025 год, 38% компаний по выборке Ringostat не пользуются CRM-системами. Причем этот показатель остается почти неизменным на протяжении всего периода исследования — в пределах 38−42%.
Такая стабильность свидетельствует о наличии системных препятствий для внедрения CRM в украинских бизнесах, а не о временных факторах или отсутствии соответствующих решений на рынке.
Для сравнения, по данным международных исследований, в большинстве стран доля бизнесов без CRM ниже — обычно не превышает 25−30% компаний.

Рынок стал более фрагментированным

За пять лет сменилась конкурентная структура украинского CRM-рынка. В 2021 году 68% компаний по выборке пользовались лишь тремя популярными CRM-системами. В 2025 году доля этих топ-3 сократилась до 41%.
Это свидетельствует, во-первых, о росте количества решений и предложений на рынке. Во-вторых — о переходе бизнеса к осознанному выбору CRM в зависимости от собственных процессов, масштабов, особенностей отрасли.

Рост интереса к нишевым CRM

Отдельным трендом стал рост популярности отраслевых CRM-систем. Доля компаний, использующих нишевые решения, выросла с 8% в 2021 году до 17% в 2025 году. В определенных отраслях такие системы постепенно замещают как кастомные разработки, так и универсальные CRM, предлагая готовые сценарии для типовых бизнес-процессов.
Рост доли нишевых решений на рынке указывает на изменение логики внедрения CRM. Бизнесы все чаще выбирают системы, разработанные под определенную индустрию, вместо универсальных инструментов, требующих дальнейшей глубокой кастомизации.
