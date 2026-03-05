Meta планирует разработать собственные чипы для обучения будущих моделей искусственного интеллекта Сегодня 22:27 — Технологии&Авто

Собственный кремний под заказ рассматривается как критически важный элемент

Финансовый директор Meta Сьюзен Ли заявила об амбициях компании расширить производство собственного кремния, сосредоточившись на создании процессоров для обучения сложных моделей ИИ. Meta уже успешно использует собственные разработки для алгоритмов ранжирования и рекомендаций в социальных сетях.

Об этом сообщает Bloomberg.

В компании отмечают, что многие рабочие процессы Meta уникальны, что делает использование стандартных рыночных решений не всегда оптимальным. Собственный кремний позволит лучше адаптировать оборудование под архитектуру моделей семейства Llama и другие внутренние услуги.

По словам Сьюзен Ли, изготовление чипов на заказ является важной частью стратегии, позволяющей выбирать лучший инструмент для каждого конкретного случая использования — от рекомендательных систем до масштабного обучения ИИ.

«Некоторые из наших рабочих нагрузок действительно очень индивидуальны для нас. Мы начинали именно с рабочих нагрузок, связанных с ранжированием и рекомендациями, и именно с них мы развернули пользовательские кремниевые технологии в наибольшем масштабе. Но мы ожидаем и надеемся, что со временем расширим это, включая в конечном счете к обучению моделей искусственного интеллекта», — сообщила Сьюзен Ли.

Meta стремится снизить затраты на инфраструктуру

Хотя Meta остается одним из крупнейших покупателей продукции Nvidia, развитие собственного производства должно снизить затраты на энергопотребление и улучшить производительность инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Компания продолжает анализировать свои текущие потребности, подбирая оптимальные типы чипов для разных задач — от запуска готовых моделей до тренировки новых итераций ИИ. Собственный кремний под заказ рассматривается как критически важный элемент, позволяющий Meta удерживать конкурентное преимущество на рынке генеративного искусственного интеллекта.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.