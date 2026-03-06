0 800 307 555
nubia представила игровой смартфон от €399

Игровой смартфон Neo 5 GT
На выставке Mobile World Congress 2026 бренд nubia показал новую линейку игровых смартфонов Neo 5. В нее вошли три модели — Neo 5, Neo 5 GT и Neo 5 Max.
Больше всего деталей производитель пока раскрыл о старшей версии Neo 5 GT. Смартфон получил ряд функций, ориентированных именно на мобильный гейминг — от активной системы охлаждения до сенсорных триггеров для игр.

Neo 5 GT: дисплей и производительность

Флагман модели оснащен большим AMOLED-дисплеем и современной аппаратной платформой.
Основные характеристики:
  • 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K;
  • частота обновления 144 Гц;
  • пиковая яркость до 4500 нит (болт);
  • процессор MediaTek Dimensity 7400;
  • оперативная память LPDDR Max со скоростью до 6400 Мбит/с.

Активное охлаждение для мобильного гейминга

Главной особенностью Neo 5 GT стала система активного охлаждения. Внутри смартфона установлен вентилятор, работающий вместе с большой охлаждающей камерой площадью 29 508 мм².
По словам производителя, это единственный смартфон в своем сегменте с таким решением. Система помогает снизить нагрев во время длительных игровых сессий и поддерживать стабильную производительность процессора.
Для геймеров также предусмотрены:
  • 360-градусная игровая антенна;
  • сенсорные триггеры Neo Triggers 5.0 с частотой 550 Гц.
nubia представила игровой смартфон от €399

Камеры, батарея и дополнительные функции

Смартфон получил тройную основную камеру с основным детектором на 50 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 16 Мп.
Другие характеристики устройства:
  • аккумулятор 6 210 мА·ч с двухкомерной конструкцией;
  • быстрая проводная зарядка 80 Вт;
  • режим сквозной зарядки, когда питание подается непосредственно на систему, минуя батарею;
  • стереодинамики с поддержкой DTS: X Ultra;
  • RGB-подсветка корпуса;
  • защита от пыли и брызг по стандарту IP64;
  • игровая система AI Game Space 5.0 с функциями на основе искусственного интеллекта.

Когда и за сколько будут продавать

Игровой смартфон Neo 5 GT планируется продавать на глобальном рынке. Первыми его получат страны Юго-Восточной Азии. Стартовая цена составит €399, а покупателям предложат три цвета корпуса.
Базовая модель Neo 5 обойдется в €299 и также получится в трех цветах.
О третьей модели серии — Neo 5 Max — производитель пока сообщил немного. Известно только, что смартфон получит большой дисплей диагональю 7,5 дюйма.
