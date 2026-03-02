0 800 307 555
Apple анонсировала доступный iPhone 17e — характеристики и фото

Новинка от Apple - iPhone 17e
Apple расширила линейку iPhone 17 и представила новую модель — iPhone 17e. Смартфон позиционируется как более доступный вариант с современным процессором и 48-мегапиксельной камерой.
Об этом говорится в блоге Apple.

Дизайн и дисплей

iPhone 17e получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с пиковой яркостью до 1200 нит в HDR. Переднюю панель защищает Ceramic Shield 2 — по данным компании, покрытие стало втрое более устойчивым к царапинам по сравнению с предыдущим поколением.
Корпус выполнен из алюминия аэрокосмического класса. Смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
Доступные цвета:
  • черный,
  • белый,
  • нежно-розовый.
Производительность и связь

Модель работает на новом чипе A19, созданном по 3-нм техпроцессу. Процессор имеет 6 ядер CPU и 4-ядерный GPU с поддержкой аппаратной трассировки лучей. По заявлению Apple, производительность CPU вдвое выше, чем у iPhone 11.
Также смартфон получил новый модем C1X собственной разработки Apple. Он до двух раз быстрее C1 в предыдущей модели и потребляет меньше энергии.
iPhone 17e поддерживает 5G, Wi-Fi, MagSafe и беспроводную зарядку Qi2 до 15 Вт.

Камера 48 МП и видео 4K

Основная камера Fusion на 48 МП поддерживает съемку с «оптическим» 2x приближением без отдельного телеобъектива. Фото можно хранить в 24 МП или 48 МП.
Улучшен портретный режим — смартфон автоматически сохраняет данные о глубине, что позволяет изменять фокус уже после съемки. Поддерживается видеозапись 4K Dolby Vision до 60 к/с и пространственное аудио.

Автономность и зарядка

Apple заявляет о работе в течение всего дня благодаря энергоэффективности A19 и новому модему.
iPhone 17e поддерживает MagSafe для быстрой беспроводной зарядки и подключается к широкой экосистеме зарядных устройств, чехлов, кошельков и других аксессуаров.
Быстрая зарядка через USB-C позволяет получить до 50% заряда примерно за 30 минут. Также доступна магнитная система MagSafe с поддержкой аксессуаров.

Функции безопасности и связи

Смартфон поддерживает:
  • экстренный SOS через спутник;
  • сообщение через спутник;
  • помощь на дороге;
  • передачу геолокации через Find My.
Также существует функция обнаружения ДТП с автоматическим вызовом экстренных служб.
Также iPhone 17e поставляется с iOS 26, предлагающим мощные возможности Apple Intelligence.

Цена и старт продаж

iPhone 17e доступен в версиях на 256 ГБ и 512 ГБ. Базовая модель с 256 ГБ стоит от $599.
Предварительные заказы открываются 4 марта, продажи стартуют 11 марта.
По материалам:
Finance.ua
