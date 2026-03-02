Apple анонсировала доступный iPhone 17e — характеристики и фото Сегодня 16:50 — Технологии&Авто

Новинка от Apple - iPhone 17e

Apple расширила линейку iPhone 17 и представила новую модель — iPhone 17e. Смартфон позиционируется как более доступный вариант с современным процессором и 48-мегапиксельной камерой.

Об этом говорится в блоге Apple.

Дизайн и дисплей

iPhone 17e получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с пиковой яркостью до 1200 нит в HDR. Переднюю панель защищает Ceramic Shield 2 — по данным компании, покрытие стало втрое более устойчивым к царапинам по сравнению с предыдущим поколением.

Корпус выполнен из алюминия аэрокосмического класса. Смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Доступные цвета:

черный,

белый,

нежно-розовый.

Производительность и связь

Модель работает на новом чипе A19, созданном по 3-нм техпроцессу. Процессор имеет 6 ядер CPU и 4-ядерный GPU с поддержкой аппаратной трассировки лучей. По заявлению Apple, производительность CPU вдвое выше, чем у iPhone 11.

Также смартфон получил новый модем C1X собственной разработки Apple. Он до двух раз быстрее C1 в предыдущей модели и потребляет меньше энергии.

iPhone 17e поддерживает 5G, Wi-Fi, MagSafe и беспроводную зарядку Qi2 до 15 Вт.

Камера 48 МП и видео 4K

Основная камера Fusion на 48 МП поддерживает съемку с «оптическим» 2x приближением без отдельного телеобъектива. Фото можно хранить в 24 МП или 48 МП.

Читайте также Apple готовит бюджетный MacBook в ярких цветах

Улучшен портретный режим — смартфон автоматически сохраняет данные о глубине, что позволяет изменять фокус уже после съемки. Поддерживается видеозапись 4K Dolby Vision до 60 к/с и пространственное аудио.

Автономность и зарядка

Apple заявляет о работе в течение всего дня благодаря энергоэффективности A19 и новому модему.

iPhone 17e поддерживает MagSafe для быстрой беспроводной зарядки и подключается к широкой экосистеме зарядных устройств, чехлов, кошельков и других аксессуаров.

Быстрая зарядка через USB-C позволяет получить до 50% заряда примерно за 30 минут. Также доступна магнитная система MagSafe с поддержкой аксессуаров.

Функции безопасности и связи

Смартфон поддерживает:

экстренный SOS через спутник;

сообщение через спутник;

помощь на дороге;

передачу геолокации через Find My.

Также существует функция обнаружения ДТП с автоматическим вызовом экстренных служб.

Также iPhone 17e поставляется с iOS 26, предлагающим мощные возможности Apple Intelligence.

Цена и старт продаж

iPhone 17e доступен в версиях на 256 ГБ и 512 ГБ. Базовая модель с 256 ГБ стоит от $599.

Предварительные заказы открываются 4 марта, продажи стартуют 11 марта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.