Opel отзывает почти миллион автомобилей из-за подушек безопасности
Около 1 млн автомобилей Opel по всему миру попали под отзыв из-за опасных подушек безопасности фирмы Takata.
При аварии неисправный газогенератор подушки может сработать неконтролируемо, выбрасывая в салон острые металлические обломки. Это может привести к тяжелым травмам или смерти. Такие инциденты уже были зафиксированы в разных странах.
Модели, подлежащие отзыву
Под замену подушек безопасности попали несколько популярных моделей Opel:
- Astra — выпуск с 3 января 2005 по 23 августа 2018;
- Meriva — с 5 февраля 2009 по 24 марта 2017;
- Mokka — с 15 декабря 2011 года до 6 июня 2018 года;
- Vectra — с 4 июля 2003 по 10 октября 2008;
- Zafira — с 25 февраля 2011 года до 26 июля 2016 года.
Для некоторых авто введен режим «стоп-драйв», то есть полный запрет на использование машины до устранения неисправности.
Скандал с подушками Takata длится уже более 20 лет и затронул миллионы автомобилей разных брендов — от Citroen до Mercedes-Benz. Многие владельцы даже не подозревают, что их машина может быть в списке опасных.
