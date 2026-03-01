0 800 307 555
ТОП-10 самых продаваемых новых авто в мире

Технологии&Авто
Мировые автомобильные бестселлеры 2025г.
В 2025 году лидером мирового рынка новых легковых автомобилей стал электромобиль Tesla Model Y, хотя его продажи снизились на 9,3% по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщили в «Укравтопроме» со ссылкой на данные focus2move.
Среди автомобилей, показавших наибольший рост продаж, выделяются Toyota Camry (+9,4%) и Ford F-Series (+8,1%).
Положительную тенденцию также продемонстрировали Chevrolet Silverado, Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan.
Несмотря на понижение продаж, Tesla Model Y удержала первое место на мировом рынке.
ТОП-10 моделей на глобальном рынке новых авто
ТОП-10 моделей на глобальном рынке новых авто

Рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе

Ранее Finance.ua писал, что Renault Clio стал самой популярной моделью на европейском рынке новых легковых авто. В январе было продано 14 660 автомобилей, что на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
ТОП-10 европейского рынка новых авто:
  • Renault Clio — 14660 ед. (+12% к январю 2025 г.);
  • VW T-Roc — 14606 ед. (-0,4%);
  • Peugeot 208 — 14513 ед. (-14%);
  • VW Golf — 13898 ед. (+6%);
  • Skoda Octavia — 13540 ед. (+11%);
  • Toyota Corolla — 13280 ед. (+9%);
  • Fiat Panda — 13194 ед. (+24%);
  • Dacia Duster — 12870 ед. (+5%);
  • Dacia Sandero — 12580 ед. (-35%);
  • Kia Sportage — 11744 ед. (-6%).
Авто
