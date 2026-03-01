ТОП-10 самых продаваемых новых авто в мире Сегодня 19:05 — Технологии&Авто

Мировые автомобильные бестселлеры 2025г.

В 2025 году лидером мирового рынка новых легковых автомобилей стал электромобиль Tesla Model Y, хотя его продажи снизились на 9,3% по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщили в «Укравтопроме» со ссылкой на данные focus2move.

Среди автомобилей, показавших наибольший рост продаж, выделяются Toyota Camry (+9,4%) и Ford F-Series (+8,1%).

Положительную тенденцию также продемонстрировали Chevrolet Silverado, Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan.

Несмотря на понижение продаж, Tesla Model Y удержала первое место на мировом рынке.

ТОП-10 моделей на глобальном рынке новых авто, Инфографика: Finance.ua

Рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе

Ранее Finance.ua писал , что Renault Clio стал самой популярной моделью на европейском рынке новых легковых авто. В январе было продано 14 660 автомобилей, что на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

ТОП-10 европейского рынка новых авто:

Renault Clio — 14660 ед. (+12% к январю 2025 г.);

VW T-Roc — 14606 ед. (-0,4%);

Peugeot 208 — 14513 ед. (-14%);

VW Golf — 13898 ед. (+6%);

Skoda Octavia — 13540 ед. (+11%);

Toyota Corolla — 13280 ед. (+9%);

Fiat Panda — 13194 ед. (+24%);

Dacia Duster — 12870 ед. (+5%);

Dacia Sandero — 12580 ед. (-35%);

Kia Sportage — 11744 ед. (-6%).

