Volvo отзывает более 40 тысяч электрокаров из-за риска воспламенения батарей

Volvo заменит неисправные батареи бесплатно

Шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил об отзыве 40 323 электрических кроссоверов EX30 из-за риска перегрева высоковольтных аккумуляторных модулей, что может привести к возгоранию.

Об этом сообщает Reuters.

Какие автомобили отзывает Volvo

Речь идет о модификации EX30 Single-Motor Extended Range и Twin-Motor Performance. Модель EX30 является ключевой в стратегии Volvo по усилению позиций на рынке электромобилей, в частности, в конкуренции с более дешевыми китайскими брендами.

Компания заявила, что уже связывается с владельцами всех автомобилей, к которым относится проблема, чтобы согласовать дальнейшие действия.

Дефект связан с батарейными элементами, производимыми совместным предприятием Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co. Поставщик уже устранил проблему и обеспечит новые аккумуляторные модули.

Volvo заменит неисправные компоненты бесплатно. К моменту ремонта владельцам рекомендуют ограничить заряд батареи до 70%, чтобы минимизировать риск возгорания.

С декабря компания также советовала парковать автомобили подальше от зданий в более чем десяти странах, в том числе в США, Австралии и Бразилии.

По оценке Reuters, замена батарейных модулей может стоить около 195 млн. долларов без учета логистики и затрат на ремонт, хотя в компании назвали эти расчеты спекулятивными.

Для Volvo, бренд которой исторически ассоциируется с безопасностью, подобные инциденты особенно чувствительны.

Аналитики подчеркивают, что EX30 имеет стратегическое значение для Volvo, поэтому производителю необходимо быстро и эффективно решить проблему, чтобы сохранить доверие клиентов и репутацию на рынке электромобилей.

