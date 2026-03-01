Volvo отзывает более 40 тысяч электрокаров из-за риска воспламенения батарей
Шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил об отзыве 40 323 электрических кроссоверов EX30 из-за риска перегрева высоковольтных аккумуляторных модулей, что может привести к возгоранию.
Об этом сообщает Reuters.
Какие автомобили отзывает Volvo
Речь идет о модификации EX30 Single-Motor Extended Range и Twin-Motor Performance. Модель EX30 является ключевой в стратегии Volvo по усилению позиций на рынке электромобилей, в частности, в конкуренции с более дешевыми китайскими брендами.
Компания заявила, что уже связывается с владельцами всех автомобилей, к которым относится проблема, чтобы согласовать дальнейшие действия.
Дефект связан с батарейными элементами, производимыми совместным предприятием Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co. Поставщик уже устранил проблему и обеспечит новые аккумуляторные модули.
Volvo заменит неисправные компоненты бесплатно. К моменту ремонта владельцам рекомендуют ограничить заряд батареи до 70%, чтобы минимизировать риск возгорания.
С декабря компания также советовала парковать автомобили подальше от зданий в более чем десяти странах, в том числе в США, Австралии и Бразилии.
По оценке Reuters, замена батарейных модулей может стоить около 195 млн. долларов без учета логистики и затрат на ремонт, хотя в компании назвали эти расчеты спекулятивными.
Для Volvo, бренд которой исторически ассоциируется с безопасностью, подобные инциденты особенно чувствительны.
Аналитики подчеркивают, что EX30 имеет стратегическое значение для Volvo, поэтому производителю необходимо быстро и эффективно решить проблему, чтобы сохранить доверие клиентов и репутацию на рынке электромобилей.
