OpenAI разрабатывает умную колонку и еще ряд ИИ-устройств

Технологии&Авто
OpenAI выпустит умную колонку
Компания OpenAI привлекает более 200 человек, работающих над несколькими устройствами на основе искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Reuters.

Что известно о новых устройствах OpenAI

По информации издания The Information, речь идет о разработке умного динамика, возможно, умных очков и умной лампы.
Помимо этого, умный динамик станет первым устройством, которое представит OpenAI. Он, вероятно, обойдется от 200 до 300 долларов США.
Умные очки, вероятно, не будут готовы к массовому производству к 2028 году.
Отмечается, что владелец чата ChatGPT вышел на рынок приборов, приобретя стартап io Products бывшего дизайнера Apple Джонни Айва за 6,5 миллиарда долларов США.
Компания стремится воспользоваться растущим спросом на «физический искусственный интеллект» и дополненную реальность.
По материалам:
Укрінформ
