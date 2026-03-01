0 800 307 555
Сколько стоил самый дорогой телефонный номер в мире

Технологии&Авто
29
2,75 миллиона долларов стоил самый дорогой телефонный номер в мире
2,75 миллиона долларов стоил самый дорогой телефонный номер в мире, Фото: freepik
Почти 20 лет назад анонимный покупатель выложил 10 миллионов катарских риалов (около 2,75 млн долл. США) за телефонный номер 666−6666, который был продан на благотворительном аукционе в столице Катара 23 мая 2006 года.
Этот рекорд вошел в Книгу рекордов Гиннеса, и за два десятилетия его никто не превзошел.

Почему номер стоил так дорого

Номер содержал повторяющиеся цифры, что делает его легко запоминающимся и престижным.
Продажа проходила на благотворительном аукционе, а выручка пошла в пользу местной общины.
VIP-номера популярны среди коллекционеров и бизнесменов, потому что сочетают статус, удачу и культурные убеждения.

Символизм числа 666

В западной культуре 666 считается «числом дьявола» или «знаком зверя» из Книги Откровения. Историки связывают его с римским императором Нероном. Поп-культура также популяризировала его через ужастики и музыкальные альбомы, например, Iron Maiden «Number of the Beast» (1982).
Тем не менее, для покупателя номер был скорее предметом статуса, чем демоническим знаком.

Сравнение с другим дорогим номером

8888−8888, проданный в Чэнду, Китай в 2003 году стоил 2,33 млн юаней (~280 723 долларов).
Число 8 в китайской культуре считается счастливым и символизирует процветание и успех. Чем больше повторяющихся восьмерок, тем больше символ богатства и удачи.
Продажа самого дорогого телефонного номера показывает, как цифры, культура и престиж могут влиять на рынок телекоммуникаций. VIP-номера становятся своеобразными цифровыми трофеями, похожими на индивидуальные автомобильные номера или драгоценные талисманы.
По материалам:
borgexpert
