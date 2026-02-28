Эксперты назвали 6 внедорожников, которые лучше не покупать Сегодня 04:19 — Технологии&Авто

Специалисты подвергли критике эти новые внедорожники за некоторые недостатки

Многие любят внедорожники, ведь эти автомобили могут проходить реки и другие сложные места. Однако не все они одинаковы. Ранее SUV были известны как автомобили, потребляющие много топлива, но современные технологии значительно снизили эту проблему. В то же время эксперты Consumer Reports изучили разные модели внедорожников и составили список тех, которых лучше избегать.

Об этом пишет Slashgear.

Jeep Grand Cherokee 2025

По словам экспертов, этот автомобиль не совсем отвечает ожиданиям, имея недостатки, позволяющие альтернативным автомобилям опередить его. Также специалисты говорят, что такой внедорожник не очень экономный.

Jeep Grand Cherokee 2025, Фото: Jeep

Эксперты рекомендуют Honda Passport 2025 года в качестве альтернативы. Они отметили, что за свою цену это автомобиль с плавным ходом.

Honda Passport 2025, Фото: Honda

Jeep Compass 2026

По словам специалистов, этот автомобиль больше напоминает автобус, с жесткостью, рывками и хрипящим двигателем при наборе скорости.

Jeep Compass 2026, Фото: Jeep

«Добавьте к этому неудобный салон, который может вызвать клаустрофобию у некоторых пассажиров, и вы получите автомобиль, который просто не может соперничать с другими автомобилями этого класса. Compass известен тем, что в нем неудобно ездить, заставляя занимать неестественную позу с изогнутыми коленями и вытянутыми руками. планируете остановиться по дороге в массажном салоне», — добавляют в Slashgear.

Поэтому эксперты советуют рассмотреть Subaru Crosstrek 2026 года, который имеет просторный салон, более плавный ход и более низкую стартовую цену, а также прост в управлении.

Subaru Crosstrek 2026

«Он также может похвастаться системой X-Mode — полноприводной системой, которая регулирует распределение мощности для максимального контроля. Проще говоря, Subaru Crosstrek существует, а это значит, что Jeep Compass не имеет особых оснований для существования», — уверяют в материале.

Alfa Romeo Tonale 2026

Эксперты говорят, что этот внедорожник не намного лучше модели 2025 года. Подвески недостаточно, а салон имеет большое количество пластиковых поверхностей, не вызывающих ощущения роскоши.

Alfa Romeo Tonale 2026

«Интерьер кажется дешевым, громким и шумным. Конечно, 285 л.с. и полный привод — это хорошо, а совместимость с гибридными автомобилями всегда приятна, но в Tonale нет ничего, что полностью соответствовало бы статусу роскошного SUV», — объясняют специалисты.

Consumer Reports рекомендует BMW X1 2026 года, который предоставляет более уютную езду и имеет более стильный салон.

BMW X1 2026

«К счастью, это ощущение роскоши распространяется и на характеристики автомобиля, с полным приводом, четырехцилиндровым турбодвигателем с семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и плавным управлением. Сама езда все еще немного жесткая, как и у Alfa Romeo Tonale, но в остальном это улучшение практически во всех аспектах», — подчеркнули в издании.

Mazda CX-90 2025

Опрос Consumer Reports показал, что CX-90 имеет низкий уровень надежности, а гибридная версия с подключением к сети показала еще худшие результаты. В общем, все считают, что Mazda CX-90 имеет потенциал стать отличным SUV, но пока этого не произошло.

Mazda CX-90 2025, Фото: Mazda

В то же время конкурентом этой модели, по мнению экспертов, Toyota Highlander Hybrid 2025 года.

Toyota Highlander Hybrid 2025

«Он такой большой, как вы хотите, чтобы был SUV, уютный внутри и грозный снаружи. Он не такой огромный, как, скажем, Grand Highlander, который еще больше, но в этом случае вы просто кичитесь. Однако это не самый дешевый Toyota; самым дешевым является Toyota Corolla Cross. Это надежный автомобиль, а это то, что Toyota сейчас действительно нужно», — объясняют в Slashgear.

GMC Terrain 2026

Эксперты говорят, что такой автомобиль не очень подходит для езды по бездорожью или подъемам.

GMC Terrain 2026, Фото: GMC

«Если вы собираетесь ездить только по уютным пригородным улицам, то GMC Terrain вполне подойдет, но большинство водителей захотят что-нибудь более универсальное», — добавляют в публикации.

Поэтому в Consumer Reports рекомендуют Subaru Forester Hybrid 2026, который может похвастаться гибридной трансмиссией и 194-сильным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем.

Subaru Forester Hybrid 2026

Land Rover Defender 2026

Если вам нравится квадратный дизайн автомобилей Land Rover, то вы оцените просторный салон этой модели. Однако эксперты считают, что Land Rover Defender 2026 года кажется реликвией ушедшей эпохи.

Land Rover Defender 2026

«С другой стороны, он имеет конфигурацию, которая позволяет разместить до восьми пассажиров, что прекрасно подходит для особо больших семей или если вы по каким-то причинам перевозите инструменты для целого школьного духового оркестра. В конце концов, Defender 2025 года был бы великолепным 20 лет назад, но сейчас он уже не достаточно хорош, особенно когда есть такие альтернативы, как BMW X5 2026 года», — подытожили в материале.

BMW X5 2026

