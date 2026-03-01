Шри-Ланка ввела специальную визу для «цифровых кочевников»
Шри-Ланка официально ввела специальную визу для «цифровых кочевников» — иностранных специалистов, работающих удаленно на компании или клиентов за пределами страны. Получить визу могут те, кто работает на иностранного работодателя, являются фрилансером или владельцем бизнеса, не зарегистрированного на Шри-Ланке. Обязательное условие — ежемесячный доход не менее $2000. Если заявитель едет вместе с более чем двумя иждивенцами, минимальная планка растет на $500 за каждого дополнительного члена семьи.
Об этом пишет Make It.
Требования к кандидатам
Среди других требований — наличие медицинской страховки, подтвержденного места жительства на весь срок пребывания и справка об отсутствии судимости из страны происхождения.
Заявители также обязуются не участвовать в какой-либо политической или деструктивной деятельности.
Стоимость подачи заявки составляет $500 с человека. Все документы подаются через Департамент иммиграции и эмиграции — отдел резидентских виз. При одобрении отметка о визе вносится непосредственно в паспорт.
Виза выдается на год с возможностью ежегодного продления. Начиная со второго года, нужно дополнительно предоставить подтверждение регистрации в качестве налогоплательщика на Шри-Ланке.
Права цифровых кочевников
Владельцы такой визы получают право открывать личные банковские счета в стране, записывать детей в международные или частные школы, а также посещать коворкинги и туристические мероприятия, организованные государственным или частным сектором.
О любых изменениях в занятости, доходах или составе семьи необходимо уведомлять Департамент иммиграции в течение 30 дней.
Появление подобных программ — общемировая тенденция, набравшая обороты после пандемии.
В настоящее время более 50 стран и территорий предлагают аналогичные условия для цифровых номадов, включая Испанию, Италию и Болгарию. Большинство таких программ предполагают пребывание от шести месяцев до года.
