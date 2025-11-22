0 800 307 555
Топ стран для цифровых кочевников: обзор популярных виз и налоговых условий

Личные финансы
Правительства многих государств осознали, что цифровые кочевники — это идеальный целевой класс. Это специалисты с высоким уровнем образования, достаточным доходом и возможностью работать дистанционно, не претендуя на местные рабочие места. В результате разные страны начали конкурировать между собой, предлагая специальные визы и налоговые льготы.

Что такое Digital Nomad Visa

Виза Digital Nomad или виза цифрового кочевника предназначена для фрилансеров, удаленных работников и лиц с пассивным доходом. Документ позволяет жить в другой стране длительное время и работать онлайн без нарушения миграционных правил.
Основное условие состоит в том, что владелец визы работает на клиентов или компании за пределами страны проживания.
Сейчас такие визы предлагают разные страны. Среди них: Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Хорватия, Барбадос и другие популярные направления.

Испания

Испания входит в список государств, которые цифровые кочевники выбирают чаще всего. Здесь действует Digital Nomad Visa на срок до 5 лет. Дополнительным преимуществом является льготная ставка подоходного налога 15% в течение первых 4 лет проживания. Среди причин популярности также качество жизни, мягкий климат и развитая инфраструктура.

Португалия

Португалия традиционно привлекает фрилансеров. Здесь доступны две ключевые визы: D8 Visa для цифровых кочевников и D7 Visa для лиц с пассивным доходом.
Распространенные причины выбора Португалии связаны с климатом, безопасностью и активными сообществами в Лиссабоне и Порту.

ОАЭ

Для специалистов с высоким доходом популярными остаются Объединенные Арабские Эмираты. Дубай предлагает Remote Work Visa, а также полное отсутствие налога на доходы физических лиц. Значительным преимуществом является современная инфраструктура и статус глобального бизнес-хаба.

Азиатские направления

Таиланд остается доступным вариантом для цифровых кочевников. Чиангмай часто называют неофициальной столицей этого движения. Несмотря на определенные сложности с долгосрочными визами, страна привлекает низкой стоимостью жизни и инфраструктурой для работы онлайн.
Бали в Индонезии также стало одним из самых популярных направлений. Здесь сформировано большое сообщество экспатов, а низкая стоимость и природные условия позволяют совместить работу и отдых. Самой распространенной остается виза B211A на 60 дней с возможностью продления.

Популярные направления для украинских фрилансеров

Из-за полномасштабной войны многие украинские IT-специалисты и высокооплачиваемые фрилансеры были вынуждены перенести свои офисы за границу.
Среди самых популярных направлений у украинцев, кроме соседних европейских стран, таких как Польша и Чехия, выделяются:
  • Грузия — благодаря лояльному налоговому режиму для ФЛП (1%) и простоте легализации;
  • Португалия и Испания привлекают климатом, качеством жизни и наличием специальных виз;
  • Турция, Таиланд, Индонезия (Бали) — классические направления для «кочевников» из-за низких цен и благоприятного климата.
О том, кто такие Digital nomads, как они меняют мировую экономику и какие страны наиболее выгодны для фрилансеров из Украины, рассказываем в статье — Где выгоднее работать цифровым кочевникам.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
