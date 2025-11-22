Зарплаты в Польше растут: какие отрасли лидируют Сегодня 14:02 — Личные финансы

За девять месяцев 2025 г. средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в сентябре составила 8 750 злотых. Однако темпы роста в разных отраслях оказались неодинаковыми.

Такими данными с Finance.ua поделился Аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal на основе статистики Центрального управления Польши (GUS).

В каких отраслях зарплаты растут быстрее

Наибольшее повышение заработной платы наблюдалось в следующих областях:

производство компьютеров и электроники (+10,9%),

пищевая промышленность (+9,8%),

транспортное оборудование, в том числе военное (+9,2%),

машиностроение (+9,1%),

автомобильная промышленность (+8,8%),

производители мебели (+8,9%).

Аналитики отмечают, что оплата труда в этих секторах возрастает, хотя в целом занятость в промышленности сокращается (за исключением пищевого производства).

«Рост зарплат в этих секторах происходит на фоне сокращения общей занятости, что свидетельствует: работодатели стремятся удержать ключевой персонал даже за счет оптимизации штата», — комментируют в Gremi Personal.

Чуть более низкие темпы роста заработков наблюдались в сферах, где традиционно работает много украинцев:

логистике (+7,8%),

HoReCa (+7,8%),

строительстве (+7,6%),

розничной торговле (+7,6%).

Аналитики говорят, что в ежемесячной динамике (сентябрь к августу) зарплаты розничной торговли и HoReCa даже снизились на 0,4%.

«Снижение зарплат в этих секторах в сентябре можно объяснить традиционным сезонным снижением продаж после летних пиков, что влияет на объем премий и надбавок, формирующих значительную часть заработков работников. Кроме того, на рынок продолжает давить рост предложения рабочей силы. В частности, после сокращений в промышленности часть работников переходит в логистику и HoReCa, увеличивая конкуренцию за рабочие места. Это позволяет бизнесу в этих индустриях сбавлять или притормаживать темпы роста заработных плат», — объясняют в Gremi Personal.

Интересно, что в логистике, продемонстрировавшей высокий рост зарплат за девять месяцев, в сентябре по сравнению с августом также зафиксировано снижение средней зарплаты на 1,2% — больше всего среди всех проанализированных отраслей.

Несмотря на это, логистика остается одним из наиболее оплачиваемых секторов: средняя зарплата в сентябре 2025 года составила 9029 злотых, что почти равно показателю машиностроения (9195 злотых).

«Для сравнения: в розничной торговле средняя зарплата составила 6766 злотых, а в HoReCa — 6548 злотых. Так что даже незначительный годовой рост в логистике на 5,3% (сентябрь к сентябрю 2024 года) в денежном эквиваленте означает повышение на 455 злотых, что соразмерно с абсолютным ростом в секторах розничной торговли или общественного питания. Это продолжает привлекать в область иностранных работников, среди которых много украинцев», — отмечают в Gremi Personal.

В каких отраслях ждут украинцев

В целом, динамика польского рынка труда в сентябре свидетельствует, что страна продолжает восстановление после периода замедления, но темпы роста зарплат зависят от способности бизнеса удержать продуктивных работников.

Аналитики говорят, что для украинцев польский рынок труда остается благоприятным, особенно в секторах с меньшим требованием к квалификации и высокой долей физического труда.

В первую очередь, в логистике, где сохраняется самый динамичный рост занятости (+4,7% за девять месяцев 2025 года). Вместе с тем, в производстве или даже строительстве конкуренция усиливается, что сдерживает увеличение заработков и повышает требования к опыту работников.

«В целом, в ближайшем будущем лучшие перспективы открываются тем украинцам, которые готовы переходить в производственные и технические специальности: именно здесь польские компании продолжают инвестировать в персонал, предлагая большую стабильность, более высокие зарплаты и более широкие возможности для профессионального роста», — подчеркивают в аналитическом центре.

