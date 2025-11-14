0 800 307 555
На каких вакансиях в Украине можно зарабатывать до 60 тыс. грн

Личные финансы
22
В 2025 году больше всего предложений с высокими ставками — в технических, строительных и рабочих специальностях. Эта тенденция повторяет прошлогоднюю.
Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа. Исследователи выяснили, в каких сферах и на каких вакансиях в октябре 2025 года фиксировали самые высокие медианные зарплаты, а также как они изменились по сравнению с октябрем 2024 года.

Где платят более 45 тыс. грн

В октябре 2025 года, как и в октябре 2024, категория с наибольшим количеством высокооплачиваемых вакансий — «Строительство и облицовочные работы». В этом году здесь зафиксированы высокие показатели роста медианных зарплат по сравнению с октябрем 2024 года: от 25% до 43%.
Среди вакансий с высокими медианными зарплатами:
  • штукатур — 60 тыс. грн (на 20% выше, чем в октябре 2024);
  • фасадник — 58 тыс. грн (+25%);
  • прораб — 50 тыс. грн (+43%);
  • каменщик — 48 тыс. грн (+6%);
  • маляр — 48 тыс. грн (+32%);
  • строитель и плиточник — 45 тыс. грн (+29%).
Медианную заработную плату в 53 тыс. грн предлагают в категории «Логистики и доставки» на вакансии дальнобойщика. Это на 5% больше, чем в октябре прошлого года.

Сферы по зарплатам от 35 до 45 тыс. грн

Объявления с медианными зарплатами 40 тыс. грн в октябре 2025 года фиксировались в категориях «Медицина» (вакансия стоматолога) и «Недвижимость» (вакансии риелтора и менеджера по продажам).
К слову, наиболее заметный рост именно у стоматологов: медианная заработная плата выше на 33%, чем в октябре прошлого года.
Далее в списке высокооплачиваемых — вакансии в категории «СТО и автомойки».
В некоторых объявлениях предлагали медианные зарплаты от 35 до 40 тыс. грн, а именно:
  • автоэлектрик — 40 тыс. грн (+14%);
  • автомаляр — 40 тыс. грн (как и в октябре 2024);
  • автослесарь — 38 тыс. грн (+15%);
  • механик — 35 тыс. грн (+8%).
В категории «Строительство и облицовочные работы» медианную зарплату в 35−38 тыс. грн в октябре 2025 года предлагали на вакансии монтажника, сварщика и электрика.

Где предлагают медианные зарплаты от 30 тыс. грн

Больше всего вакансий, где можно получать медианную зарплату от 30 до 35 тыс. грн — в категории «Производства и рабочих специальностей». Например, на вакансии токаря и машиниста экскаватора (31 тыс. грн).
Медианная зарплата 30 тыс. грн в октябре 2025 года в этой категории была зафиксирована в вакансиях электрика, механика, технолога и столяра. По сравнению с октябрем 2024 года, в октябре 2025 года имеем рост от 15% до 33% (наибольший рост медианной зарплаты 33% - на вакансии технолога).
Также медианную заработную плату 30−32 тыс. грн наблюдали на отдельные вакансии в категории «Сельского и лесного хозяйства, агробизнеса»: пилорамщик (32 тыс. грн), агроном и тракторист (30 тыс. грн).
Больше всего высокооплачиваемых вакансий в октябре 2025 года аналитики зафиксировали в сфере строительства, а также производства и рабочих специальностей. В других областях таких вакансий меньше, однако можно найти предложения, где медианные заработные платы варьируются от 35 до 50 тыс. грн.
Светлана Вышковская
Редактор
Деньги
