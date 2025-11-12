0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Опыт не требуется: сколько сейчас платят в технических и рабочих профессиях

Личные финансы
243
Опыт не требуется: сколько сейчас платят в технических и рабочих профессиях
Опыт не требуется: сколько сейчас платят в технических и рабочих профессиях
На рынке труда все острее ощущается нехватка специалистов технических и рабочих профессий.
Спрос на таких работников растет, но желающих работать в этих областях становится все меньше. При этом компании все чаще готовы брать людей даже без опыта.
Об этом сообщает Work.ua.

Вакансии vs кандидаты

На Work.ua сейчас размещено около 10 000 технических вакансий. В то же время, количество кандидатов на одну из них уменьшилось в 2,5 раза с января 2022 года. Это падение происходит быстрее, чем в целом по рынку труда.
Количество активных кандидатов-мужчин на Work.ua снизилось на 27% по сравнению с концом 2022 года. Поэтому несмотря на рост зарплат, в технических профессиях, где преимущественно работают мужчины, дефицит кадров только увеличивается.
Женщины все еще редкость в технических областях. Несмотря на учебные программы и курсы, которые запускают компании для женщин, их активность почти не растет. Женщины составляют всего 3−5% среди кандидатов на технические должности.

Зарплаты в секторе

Средняя зарплата в этой сфере составляет около 33 000 грн — это более чем на треть выше средней по стране, которая сейчас равна 26 000 грн.
Читайте также
Однако аналитики отмечают, что сейчас соискатели больше ценят стабильность. Теперь для кандидатов важны не только деньги, но и официальное трудоустройство, возможность обучения, социальный пакет и удобное расположение работы.

Справка Finance.ua:

  • Как мы сообщали ранее, по исследованию OLX, в третьем квартале 2025 года больше всего объявлений о работе касались рабочих профессий;
  • в топе по количеству предложений остаются продавцы, водители, разнорабочие, служба в силах обороны, грузчики, повара, продавцы-консультанты и бариста;
  • в августе 2025 года самые высокие медианные зарплаты получали фасадщики и штукатуры — по 55 тысяч гривен. Несколько меньше зарабатывают дальнобойщики, каменщики и рихтовщики — около 50 тысяч гривен.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems