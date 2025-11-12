Опыт не требуется: сколько сейчас платят в технических и рабочих профессиях Сегодня 12:04 — Личные финансы

Опыт не требуется: сколько сейчас платят в технических и рабочих профессиях

На рынке труда все острее ощущается нехватка специалистов технических и рабочих профессий.

Спрос на таких работников растет, но желающих работать в этих областях становится все меньше. При этом компании все чаще готовы брать людей даже без опыта.

Вакансии vs кандидаты

На Work.ua сейчас размещено около 10 000 технических вакансий. В то же время, количество кандидатов на одну из них уменьшилось в 2,5 раза с января 2022 года. Это падение происходит быстрее, чем в целом по рынку труда.

Количество активных кандидатов-мужчин на Work.ua снизилось на 27% по сравнению с концом 2022 года. Поэтому несмотря на рост зарплат, в технических профессиях, где преимущественно работают мужчины, дефицит кадров только увеличивается.

Женщины все еще редкость в технических областях. Несмотря на учебные программы и курсы, которые запускают компании для женщин, их активность почти не растет. Женщины составляют всего 3−5% среди кандидатов на технические должности.

Зарплаты в секторе

Средняя зарплата в этой сфере составляет около 33 000 грн — это более чем на треть выше средней по стране, которая сейчас равна 26 000 грн.

Однако аналитики отмечают, что сейчас соискатели больше ценят стабильность. Теперь для кандидатов важны не только деньги, но и официальное трудоустройство, возможность обучения, социальный пакет и удобное расположение работы.

Справка Finance.ua:

Как мы сообщали ранее, по исследованию OLX, в третьем квартале 2025 года больше всего объявлений о работе касались рабочих профессий;

в топе по количеству предложений остаются продавцы, водители, разнорабочие, служба в силах обороны, грузчики, повара, продавцы-консультанты и бариста;

в августе 2025 года самые высокие медианные зарплаты получали фасадщики и штукатуры — по 55 тысяч гривен. Несколько меньше зарабатывают дальнобойщики, каменщики и рихтовщики — около 50 тысяч гривен.

