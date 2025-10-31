От 60 тыс. грн: у кого из рабочих профессий больше всего выросла зарплата (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как сообщается в исследовании OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) , средние зарплаты представителей рабочих специальностей в Украине за последние четыре года выросли в несколько раз.

Какой спрос

Спрос на рабочие профессии остается высоким — 63% работодателей заявили о нехватке специалистов. Сейчас самые высокие заработки у каменщиков, сантехников и штукатуров.

Потребность в мастерах оказывает непосредственное влияние на рост уровня оплаты труда.

С 2022 по 2025 год зарплаты по большинству специальностей выросли по меньшей мере на 50−100%, а в отдельных случаях — втрое.

Зарплата маляров выросла до 38,5 тыс. грн,

плиточников — до 42,5 тыс. грн,

фасадщиков — до 52,5 тыс. грн,

прорабы сохраняют прошлогодний уровень — 45 тыс. грн.

Наименьшее повышение

Разнорабочие получили самое маленькое повышение, у них средняя зарплата выросла с 12,5 тыс. грн в 2022 году до 22,5 тыс. грн в 2025 году. Но даже для этой категории работников динамика остается на уровне роста более 20% только за последний год.

В 2024—2025 годах темпы повышения заработных плат замедлились, но тенденция к росту сохраняется.

У кого наибольший рост

Заметнее всего за этот период подорожал труд сантехников (+30%), маляров (+23%) и разнорабочих (+22%).

Мнение аналитиков

По прогнозам экспертов, рынок рабочих профессий остается одним из самых динамичных в Украине. Заработки специалистов формируются под влиянием инфляции, восстановления строительного сектора и дефицита квалифицированных кадров.

Спрос на таких работников удерживают и дальше, а конкуренция между работодателями будет стимулировать дальнейший рост зарплат.

вакансии с предложением жилья Напомним,жилья получают почти втрое больше откликов, чем те, где такого «бонуса» нет. В общей сложности на платформе насчитывается 12 182 вакансии с опцией жилья при трудоустройстве.

Также почти втрое больше откликов собирают вакансии, открытые для социально уязвимых групп населения. На сегодня на OLX.ua работа таких предложений уже более 43 тысяч. В два раза больше откликов получают вакансии, имеющие предложение бронирования. Таких вакансий сейчас 4 227.

Сейчас 26% украинцев в группе 60+ имеют стабильную работу , подработку или активно ищут работу. Большая часть украинцев, которым исполнилось 55 лет, хотят работать и учиться, быть частью жизни общины.

