От 60 тыс. грн: у кого из рабочих профессий больше всего выросла зарплата (инфографика)

Личные финансы
83
От 60 тыс. грн: у кого из рабочих профессий больше всего выросла зарплата (инфографика)
От 60 тыс. грн: у кого из рабочих профессий больше всего выросла зарплата (инфографика)
Как сообщается в исследовании OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) , средние зарплаты представителей рабочих специальностей в Украине за последние четыре года выросли в несколько раз.

Какой спрос

Спрос на рабочие профессии остается высоким — 63% работодателей заявили о нехватке специалистов. Сейчас самые высокие заработки у каменщиков, сантехников и штукатуров.
Потребность в мастерах оказывает непосредственное влияние на рост уровня оплаты труда.
С 2022 по 2025 год зарплаты по большинству специальностей выросли по меньшей мере на 50−100%, а в отдельных случаях — втрое.
От 60 тыс. грн: у кого из рабочих профессий больше всего выросла зарплата (инфографика)
  • Зарплата маляров выросла до 38,5 тыс. грн,
  • плиточников — до 42,5 тыс. грн,
  • фасадщиков — до 52,5 тыс. грн,
  • прорабы сохраняют прошлогодний уровень — 45 тыс. грн.

Наименьшее повышение

Разнорабочие получили самое маленькое повышение, у них средняя зарплата выросла с 12,5 тыс. грн в 2022 году до 22,5 тыс. грн в 2025 году. Но даже для этой категории работников динамика остается на уровне роста более 20% только за последний год.
В 2024—2025 годах темпы повышения заработных плат замедлились, но тенденция к росту сохраняется.

У кого наибольший рост

Заметнее всего за этот период подорожал труд сантехников (+30%), маляров (+23%) и разнорабочих (+22%).

Мнение аналитиков

По прогнозам экспертов, рынок рабочих профессий остается одним из самых динамичных в Украине. Заработки специалистов формируются под влиянием инфляции, восстановления строительного сектора и дефицита квалифицированных кадров.
Спрос на таких работников удерживают и дальше, а конкуренция между работодателями будет стимулировать дальнейший рост зарплат.
Напомним, вакансии с предложением жилья получают почти втрое больше откликов, чем те, где такого «бонуса» нет. В общей сложности на платформе насчитывается 12 182 вакансии с опцией жилья при трудоустройстве.
Также почти втрое больше откликов собирают вакансии, открытые для социально уязвимых групп населения. На сегодня на OLX.ua работа таких предложений уже более 43 тысяч. В два раза больше откликов получают вакансии, имеющие предложение бронирования. Таких вакансий сейчас 4 227.
Сейчас 26% украинцев в группе 60+ имеют стабильную работу, подработку или активно ищут работу. Большая часть украинцев, которым исполнилось 55 лет, хотят работать и учиться, быть частью жизни общины.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Payment systems