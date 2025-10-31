0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Месячный тариф на газ для населения подорожал: поставщики обнародовали цены

Личные финансы
18
Месячный тариф на газ для населения подорожал: поставщики обнародовали цены
Месячный тариф на газ для населения подорожал: поставщики обнародовали цены
Поставщики газа обнародовали ценники на «голубое топливо» на ноябрь. Годовые тарифы не изменились, а месячные тарифы растут. Один из поставщиков поднял свою рыночную цену сразу на 6 гривен.
Об этом сообщает ГазПравда.

Какие тарифы на газ действуют

Как и в октябре, на рынке газа для населения работают девять поставщиков:
  • четыре компании предлагают только годовую цену;
  • пять компаний предлагают и годовую, и переменную (месячную) цену.
В ноябре месячная стоимость газа колеблется от 8,46 до 29,99 грн. за кубометр, тогда как годовые тарифы составляют от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр.
Месячный тариф на газ для населения подорожал: поставщики обнародовали цены
Базовыми для бытовых потребителей являются именно годовые тарифы. Более 98% домохозяйств, это более 12 миллионов, получают газ от ГК «Нафтогаз Украины». Ее годовой тариф составляет 7,96 грн за кубометр и будет действовать, по меньшей мере, до апреля 2026 года.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что один из самых болезненных вопросов для людей: что будет с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, ведь они и сейчас являются неподъемными для многих украинцев. Эксперты отвечают однозначно: тарифы будут и дальше приводиться к рыночным значениям.
Долги за коммуналку бьют рекорды. По состоянию на середину сентября 2025 года в Украине открыто 788,5 тыс. исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года (701,1 тыс.). Основная масса коммунальных долгов приходится на людей в возрасте 46−60 лет — 302,8 тыс. производств (38%). На втором месте группа 36−45 лет со 194,7 тыс. производствами (25%). Почти столько же долгов у людей старше 60 лет — 194,1 тыс. (25%).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems