Месячный тариф на газ для населения подорожал: поставщики обнародовали цены

Поставщики газа обнародовали ценники на «голубое топливо» на ноябрь. Годовые тарифы не изменились, а месячные тарифы растут. Один из поставщиков поднял свою рыночную цену сразу на 6 гривен.

Об этом сообщает ГазПравда.

Какие тарифы на газ действуют

Как и в октябре, на рынке газа для населения работают девять поставщиков:

четыре компании предлагают только годовую цену;

пять компаний предлагают и годовую, и переменную (месячную) цену.

В ноябре месячная стоимость газа колеблется от 8,46 до 29,99 грн. за кубометр, тогда как годовые тарифы составляют от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр.

Базовыми для бытовых потребителей являются именно годовые тарифы. Более 98% домохозяйств, это более 12 миллионов, получают газ от ГК «Нафтогаз Украины». Ее годовой тариф составляет 7,96 грн за кубометр и будет действовать, по меньшей мере, до апреля 2026 года.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что один из самых болезненных вопросов для людей: что будет с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, ведь они и сейчас являются неподъемными для многих украинцев. Эксперты отвечают однозначно: тарифы будут и дальше приводиться к рыночным значениям.

Долги за коммуналку бьют рекорды . По состоянию на середину сентября 2025 года в Украине открыто 788,5 тыс. исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года (701,1 тыс.). Основная масса коммунальных долгов приходится на людей в возрасте 46−60 лет — 302,8 тыс. производств (38%). На втором месте группа 36−45 лет со 194,7 тыс. производствами (25%). Почти столько же долгов у людей старше 60 лет — 194,1 тыс. (25%).

