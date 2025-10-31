Барселона запрещает все посещения пабов: почему так Сегодня 18:33 — Личные финансы

Барселона запрещает все посещения пабов: почему так

В Барселоне был введен 24-часовой запрет на посещение всех известных пабов с 29 октября.

Об этом пишет издание Еxpress

Причины

Пабные походы в большом испанском городе теперь полностью запрещены, независимо от времени дня или ночи. Запрет на продвижение, организацию или проведение пабных походов был распространен на всю территорию Барселоны в любое время суток и вступает в силу 29 октября.

Этот шаг направлен на «обеспечение мирного сосуществования, защиту права жителей на отдых и защиту общественного здоровья».

Новый указ, также запрещающий какую-либо рекламную деятельность, был согласован после общественных консультаций.

В чем суть

«Обход пабов — это бизнес, организующий экскурсии с посещением ряда заведений, предлагающих алкогольные напитки со скидкой. Обычно это предполагает быстрое употребление одного или нескольких некачественных напитков перед тем, как отправиться к следующей остановке», — сказал представитель городского совета Барселоны.

Напомним, власти испанской Барселоны, которые страдают от чрезмерного туризма настолько, что местные жители уже выходят на массовые акции протеста против туристов и даже обливают их водой, заявили о планах повысить налог для однодневных гостей, прибывающих в город на круизных лайнерах. Поэтому мэр каталонской столицы Хауме Колбони заявил, что повысит сбор, взимаемый с круизных пассажиров, посещающих город менее чем на 12 часов, чтобы ограничить массовый туризм.

любителей совместить отпуск с работой. В то же время Барселона возглавила рейтинг лучших в мире городов для

Всего в рейтинге представлено 26 городов. Их оценивали по шкале от 1 до 10 в восьми категориях, включая климат, кухню, культуру, жилье и скорость интернета.

