0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где самые высокие и самые низкие цены на электроэнергию для населения в Евросоюзе (инфографика)

Личные финансы
140
Где самые высокие и самые низкие цены на электроэнергию для населения в Евросоюзе (инфографика)
Где самые высокие и самые низкие цены на электроэнергию для населения в Евросоюзе (инфографика)
В первой половине 2025 года средняя цена на электроэнергию для домохозяйств в ЕС оставалась преимущественно стабильной на уровне 28,72 евро за 100 кВтч, после снижения на 0,5% с 28,87 евро во второй половине 2024 года.
Хотя цены все еще значительно выше уровней, которые были до энергетического кризиса 2022 года, пишет Евростат.
Доля налогов и сборов в счетах за электроэнергию выросла с 24,7% во второй половине 2024 года до 27,6% в первой половине 2025 года.
Где самые высокие и самые низкие цены на электроэнергию для населения в Евросоюзе (инфографика)

Самые высокие цены на электроэнергию

В первом семестре 2025 года самые высокие цены были зафиксированы в
  • Германии — 38,35 евро за 100 кВтч,
  • Бельгия (35,71 евро)
  • Дания (34,85 евро).

Самые низкие цены

Были зафиксированы:
  • в Венгрии (10,40 евро),
  • на Мальте (12,44 евро)
  • в Болгарии (13,00 евро).
Где самые высокие и самые низкие цены на электроэнергию для населения в Евросоюзе (инфографика)
Подробно все цены можно посмотреть по ссылке.

Как изменились цены за год

По сравнению с первым полугодием 2024 года значительный рост цен наблюдался в Люксембурге (+31,3%), Ирландии (+25,9%) и Польше (+20,0%).
Наибольшее снижение цен было зафиксировано в Словении (-13,1%), Финляндии (-9,8%) и Кипре (-9,5%).
Цены на электроэнергию были самыми высокими для домохозяйств в Чехии (39,16), Польше (34,96) и Италии (34,40).
Самые низкие цены на основе СПС наблюдались на Мальте (13,68), Венгрии (15,01) и Финляндии (18,70).
Место для вашей рекламы

Что в Украине

  • Кабинет министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии до 31 октября 2025 года.
  • Таким образом, сохраняется единая фиксированная цена на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВтч, «ночной тариф» 2,16 грн за кВт*ч для потребителей с установленным двухзонным счетчиком также остается в силе.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems