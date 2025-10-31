Где самые высокие и самые низкие цены на электроэнергию для населения в Евросоюзе (инфографика) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Где самые высокие и самые низкие цены на электроэнергию для населения в Евросоюзе (инфографика)

В первой половине 2025 года средняя цена на электроэнергию для домохозяйств в ЕС оставалась преимущественно стабильной на уровне 28,72 евро за 100 кВтч, после снижения на 0,5% с 28,87 евро во второй половине 2024 года.

Хотя цены все еще значительно выше уровней, которые были до энергетического кризиса 2022 года, пишет Евростат.

Доля налогов и сборов в счетах за электроэнергию выросла с 24,7% во второй половине 2024 года до 27,6% в первой половине 2025 года.

Самые высокие цены на электроэнергию

В первом семестре 2025 года самые высокие цены были зафиксированы в

Германии — 38,35 евро за 100 кВтч,

Бельгия (35,71 евро)

Дания (34,85 евро).

Самые низкие цены

Были зафиксированы:

в Венгрии (10,40 евро),

на Мальте (12,44 евро)

в Болгарии (13,00 евро).

Подробно все цены можно посмотреть по ссылке.

Как изменились цены за год

По сравнению с первым полугодием 2024 года значительный рост цен наблюдался в Люксембурге (+31,3%), Ирландии (+25,9%) и Польше (+20,0%).

Наибольшее снижение цен было зафиксировано в Словении (-13,1%), Финляндии (-9,8%) и Кипре (-9,5%).

Цены на электроэнергию были самыми высокими для домохозяйств в Чехии (39,16), Польше (34,96) и Италии (34,40).

Самые низкие цены на основе СПС наблюдались на Мальте (13,68), Венгрии (15,01) и Финляндии (18,70).

Что в Украине

Кабинет министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии до 31 октября 2025 года.

Таким образом, сохраняется единая фиксированная цена на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВтч, «ночной тариф» 2,16 грн за кВт*ч для потребителей с установленным двухзонным счетчиком также остается в силе.

