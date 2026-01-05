0 800 307 555
Сколько индийцев и бангладешцев уже работают в Украине — ответ Миграционной службы

Личные финансы
Несмотря на разговоры экспертов о необходимости привлечения сотен тысяч работников из Индии и соседних стран, мигрантов оттуда пока не так много.
Об этом сообщает Информатор.
«В целом из-за отсутствия трудовых ресурсов в результате войны привлечение иностранных мигрантов для работы в Украине постепенно становится все более привычной практикой», — отмечает автор материала.

Сколько в Украине иностранцев с видом на жительство

Как сообщила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко, по состоянию на конец ноября в Украине официально работали с видом на жительство 11 тысяч 346 иностранцев и лиц без гражданства.
Среди них представителей Индии было 659 человек, а из Бангладеш и Пакистана — по 4 человека.
Реальное же количество граждан из этих стран больше, потому что в Украине еще есть иностранные студенты, которые приехали учиться в отечественных вузах и параллельно могут где-то работать.
В то же время в Государственном центре занятости сообщили, что с начала 2025 года (по состоянию на 15 декабря 2025 года) выдали разрешение на трудоустройство 817 граждан Индии и 558 граждан Бангладеш.
Больше всего разрешений выдано в прошлом году гражданам:
  • Турции — 1294;
  • Узбекистана — 868;
  • Азербайджана — 545;
  • Китая — 464.
«То есть вероятно, что значительная часть работников из Индии и Бангладеш прибыла для работы в Украину именно в декабре. Всего иностранцам с 1 января по 15 декабря 2025 года выдали 7033 разрешения на работу в Украине», — отмечается в статье.
Больше всего иностранцев в Украине по состоянию на конец года (по данным ГМС) работает по:
  • Турции (1930 граждан; с начала 2025 года выдано 1294 разрешения на труд в Украине);
  • Узбекистана (1157 граждан; с начала года выдано 868 разрешений на труд);
  • Китая (731 гражданин; с начала года выдано 464 разрешения на труд);
  • Азербайджану (692 гражданина; с начала года выдано 545 разрешений на труд);
  • Беларуси (666).
Среди экзотических стран многие приехали работать в Украину из Таиланда (296), Колумбии (150), Эквадора (76), Бразилии (60), Индонезии (36), а еще даже работают 207 граждан российской федерации.

В каких сферах работают иностранцы в Украине

Больше всего разрешений в 2025 году на работу иностранцам было выдано в таких экономических сферах:
  • строительство;
  • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • перерабатывающая промышленность;
  • информация и телекоммуникации;
  • временное размещение и организация питания (т.е. гостиницы и кафе).
Напомним, ранее Finance.ua писал, что на рынке труда Украины фиксируются дисбалансы. Вчерашние дальнобойщики, строители, связисты пошли в армию, создав множество незаполненных вакансий. Это побуждает работодателей к нестандартным решениям — в частности, переквалификации женщин на специальности, ранее считавшиеся сугубо мужскими.
По материалам:
Informator
