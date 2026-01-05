Сколько индийцев и бангладешцев уже работают в Украине — ответ Миграционной службы Сегодня 14:05 — Личные финансы

Сколько индийцев и бангладешцев уже работают в Украине — ответ Миграционной службы

Несмотря на разговоры экспертов о необходимости привлечения сотен тысяч работников из Индии и соседних стран, мигрантов оттуда пока не так много.

«В целом из-за отсутствия трудовых ресурсов в результате войны привлечение иностранных мигрантов для работы в Украине постепенно становится все более привычной практикой», — отмечает автор материала.

Сколько в Украине иностранцев с видом на жительство

Как сообщила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко, по состоянию на конец ноября в Украине официально работали с видом на жительство 11 тысяч 346 иностранцев и лиц без гражданства.

Среди них представителей Индии было 659 человек, а из Бангладеш и Пакистана — по 4 человека.

Реальное же количество граждан из этих стран больше, потому что в Украине еще есть иностранные студенты, которые приехали учиться в отечественных вузах и параллельно могут где-то работать.

В то же время в Государственном центре занятости сообщили, что с начала 2025 года (по состоянию на 15 декабря 2025 года) выдали разрешение на трудоустройство 817 граждан Индии и 558 граждан Бангладеш.

Больше всего разрешений выдано в прошлом году гражданам:

Турции — 1294;

Узбекистана — 868;

Азербайджана — 545;

Китая — 464.

«То есть вероятно, что значительная часть работников из Индии и Бангладеш прибыла для работы в Украину именно в декабре. Всего иностранцам с 1 января по 15 декабря 2025 года выдали 7033 разрешения на работу в Украине», — отмечается в статье.

Больше всего иностранцев в Украине по состоянию на конец года (по данным ГМС) работает по:

Турции (1930 граждан; с начала 2025 года выдано 1294 разрешения на труд в Украине);

Узбекистана (1157 граждан; с начала года выдано 868 разрешений на труд);

Китая (731 гражданин; с начала года выдано 464 разрешения на труд);

Азербайджану (692 гражданина; с начала года выдано 545 разрешений на труд);

Беларуси (666).

Среди экзотических стран многие приехали работать в Украину из Таиланда (296), Колумбии (150), Эквадора (76), Бразилии (60), Индонезии (36), а еще даже работают 207 граждан российской федерации.

В каких сферах работают иностранцы в Украине

Больше всего разрешений в 2025 году на работу иностранцам было выдано в таких экономических сферах:

строительство;

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

перерабатывающая промышленность;

информация и телекоммуникации;

временное размещение и организация питания (т.е. гостиницы и кафе).

Напомним, ранее Finance.ua писал , что на рынке труда Украины фиксируются дисбалансы. Вчерашние дальнобойщики, строители, связисты пошли в армию, создав множество незаполненных вакансий. Это побуждает работодателей к нестандартным решениям — в частности, переквалификации женщин на специальности, ранее считавшиеся сугубо мужскими.

