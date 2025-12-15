В Минэкономики рассказали, будут ли привлекать иностранцев на украинский рынок труда Сегодня 17:17 — Личные финансы

В Минэкономики рассказали, будут ли привлекать иностранцев на украинский рынок труда

Вопрос привлечения иностранцев к украинскому рынку труда, а также определение сфер, в которых это возможно без создания конкуренции для граждан Украины, остается открытым.

Об этом сообщила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак, передает «Интерфакс-Украина».

Потребности рынка труда еще определяются

По словам Марчак, прежде чем принимать решение о привлечении иностранной рабочей силы, необходимо определить реальную незакрытую потребность на украинском рынке труда. Для этого нужен средний и долгосрочный прогноз, над которым сейчас идет работа.

Она объяснила, что важно понимать, сколько студентов будут поступать на востребованные для страны специальности в 2026—2027 годах и сколько специалистов выйдут на рынок труда в 2030—2031 годах.

Только после этого можно корректно определить, каких именно иностранцев и по каким профессиям следует привлекать. По ее словам, министерство находится на начальном этапе работы и не ведет переговоров с другими странами о привлечении рабочей силы.

Конкурентоспособность украинского рынка труда

Марчак отметила необходимость повышения конкурентоспособности украинского рынка труда. Речь идет, в частности, об уровне зарплат и возможности для людей находить работу в Украине, которая соответствует их квалификации и финансовым ожиданиям.

Среди ключевых элементов такой конкурентоспособности она назвала систему переобучения и переквалификации, а также реформу оплаты труда.

По ее словам, реформа предполагает постепенное повышение минимальной заработной платы и изменение подходов к ее формированию.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правительство представило проект Стратегии занятости до 2030 года. Он предусматривает привлечение к рынку труда не менее 2 млн украинцев, прежде всего из экономически неактивного населения. Проект направлен на преодоление ключевых вызовов. Среди них:

кадровый дефицит;

низкая производительность;

массовая миграция;

уменьшение численности экономически активного населения.

В Украине сейчас около 12,5 млн. граждан в возрасте от 15 лет и старше остаются экономически неактивными. Часть из них — это пенсионеры или те, что осуществляет уход за родственниками, однако потенциал привлечения значительного количества людей к работе остается ощутимым.

