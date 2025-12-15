Активность авторынка по регионам: где покупают больше Сегодня 19:03 — Личные финансы

В ноябре автомобильный рынок Украины фактически поделился на 3 разных сегмента. Внутренний рынок все активнее переходит в онлайн, импорт держится на западных границах, а продажи новых автомобилей демонстрируют концентрацию финансов в столице.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Эксперт авторынка Остап Новицкий отмечает, что ноябрьская региональная статистика подсвечивает 3 ключевые тенденции. Первая из них состоит в преобладании цифровых сервисов над бюрократическими процедурами. Доля действия на уровне 25% внутреннего рынка свидетельствует о стабильном росте доверия к цифровым решениям и спросе на комфорт.

Вторая тенденция касается логистического распределения ролей. Западные области, в частности, Львовская, Волынская и Ровенская, фактически работают как большой хаб для импорта автомобилей, обеспечивая ими другие регионы страны.

Третий тренд связан с финансовой централизацией. Данные по продаже новых автомобилей показывают, что основные финансовые ресурсы сосредоточены в Киеве. Разрыв между столицей и регионами остается значительным. Если на вторичном рынке активность распределяется относительно равномерно, то новые автомобили из салонов в основном остаются привилегией жителей крупных городов, в первую очередь Киева, даже с учетом лизинга и государственных учреждений.

Внутренний рынок

Услуга перерегистрации автомобилей в приложении Дія продолжает наращивать долю. Около 25% всех сделок купли-продажи подержанных авто совершаются онлайн. По объемам это означает, что так называемая цифровая область уже вдвое превышает Киев. Украинцы все чаще выбирают скорость оформления и отсутствие очередей.

Если же анализировать операции, проведённые через сервисные центры МВД, первое место традиционно занимает Киев. Далее с заметным отрывом следуют Днепропетровская область, Одесская область и Киевская область. Пятерку лидеров замыкает Львовская область.

Инфографика: eauto.org.ua

Импорт б/у авто

В сегменте импорта подержанных автомобилей региональная картина меняется. Решающую роль здесь играет логистика. Безоговорочным лидером остается Львовская область, которая является основными воротами для европейского и американского импорта через Европу. Именно здесь проходит таможенное оформление и первоначальная регистрация значительная часть привезенных автомобилей.

Киев занимает 2-е место, выступая ключевым потребителем импортированных авто. Далее в статистике доминируют пограничные и логистические регионы, в частности, Киевская, Ровенская и Волынская области. Через них проходят основные маршруты поставок б/у иномарок, и местный бизнес активно задействован в этом процессе. Южные и восточные регионы, в частности, Одесса и Днепр, в этом сегменте уступают западным областям.

Инфографика: eauto.org.ua

Новые авто

Киев аккумулирует около 40% всех продаж новых авто в Украине. Фактически почти каждый 2-й новый автомобиль покупается в столице.

Остальные области существенно отстают. Днепропетровская область, Киевская область, Львовская и Одесская область демонстрируют стабильные объемы продаж, однако даже совокупно не могут сравниться со столицей по количеству проданных новых авто.

Инфографика: eauto.org.ua

Інститут досліджень авторинку По материалам:

