В Резерв+ запустили новый от отсрочки — детали

Министерство обороны продолжает расширять список отсрочек от мобилизации, которые можно оформить в приложении Резерв+.

Это упрощает жизнь гражданам, желающим воспользоваться правом на отсрочку, и снимает дополнительную нагрузку с государственных учреждений.

Что изменилось

Теперь запросить онлайн могут военнообязанные:

у которых трое или более детей до 18 лет — все рождены в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рождены в одном или разных браках или вне брака;

— все рождены в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рождены в одном или разных браках или вне брака; не являются должниками по уплате алиментов — то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;

— то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца; у которых корректно внесены данные (ФИО, дата рождения, РНУКНП) в государственных реестрах.

Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего запросить повторно.

Как получить отсрочку онлайн

Подайте запрос в приложении Резерв+.

Система автоматически проверит основания через государственные реестры.

Если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.

Процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦПАУ. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.

В Резерв+ доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для следующих категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодны к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

у кого жена (муж) с инвалидностью I или II группы;

у кого отец или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители троих и более детей в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профессионального образования.

Ранее мы писали , что военнообязанные граждане Украины, находящиеся за пределами страны, могут оформить загранпаспорт без возвращения в Украину. В то же время, для этой категории предусмотрено обязательное условие, связанное с воинским учетом. Как разъяснил адвокат Андрей Карпенко, оформить документ за границей можно через подразделения ГП «Документ». Однако без приложения «Резерв+» получить загранпаспорт не удастся.

В то же время украинцы даже при наличии отсрочки от мобилизации могут быть «в розыске» из-за якобы неявки в ТЦК, хотя фактически ни одной повестки человек мог и не получить. Чтобы снять розыск, есть несколько вариантов.

Юрист Владислав Дерий отметил, что в подобной ситуации существует несколько вариантов действий, а окончательный выбор зависит от того, как быстро человек стремится решить вопрос и готов ли он защищать свои права в юридической плоскости.

