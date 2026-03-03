В Резерв+ запустили новый от отсрочки — детали
Министерство обороны продолжает расширять список отсрочек от мобилизации, которые можно оформить в приложении Резерв+.
Это упрощает жизнь гражданам, желающим воспользоваться правом на отсрочку, и снимает дополнительную нагрузку с государственных учреждений.
Что изменилось
Теперь запросить онлайн могут военнообязанные:
- у которых трое или более детей до 18 лет — все рождены в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рождены в одном или разных браках или вне брака;
- не являются должниками по уплате алиментов — то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;
- у которых корректно внесены данные (ФИО, дата рождения, РНУКНП) в государственных реестрах.
Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего запросить повторно.
Как получить отсрочку онлайн
- Подайте запрос в приложении Резерв+.
- Система автоматически проверит основания через государственные реестры.
- Если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.
Процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦПАУ. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.
В Резерв+ доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для следующих категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодны к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- у кого жена (муж) с инвалидностью I или II группы;
- у кого отец или мать с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военных с ребенком;
- родители троих и более детей в одном браке;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профессионального образования.
Ранее мы писали, что военнообязанные граждане Украины, находящиеся за пределами страны, могут оформить загранпаспорт без возвращения в Украину. В то же время, для этой категории предусмотрено обязательное условие, связанное с воинским учетом. Как разъяснил адвокат Андрей Карпенко, оформить документ за границей можно через подразделения ГП «Документ». Однако без приложения «Резерв+» получить загранпаспорт не удастся.
В то же время украинцы даже при наличии отсрочки от мобилизации могут быть «в розыске» из-за якобы неявки в ТЦК, хотя фактически ни одной повестки человек мог и не получить. Чтобы снять розыск, есть несколько вариантов.
Юрист Владислав Дерий отметил, что в подобной ситуации существует несколько вариантов действий, а окончательный выбор зависит от того, как быстро человек стремится решить вопрос и готов ли он защищать свои права в юридической плоскости.
