0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Резерв+ запустили новый от отсрочки — детали

Личные финансы
156
В Резерв+ запустили новый от отсрочки — детали
В Резерв+ запустили новый от отсрочки — детали
Министерство обороны продолжает расширять список отсрочек от мобилизации, которые можно оформить в приложении Резерв+.
Это упрощает жизнь гражданам, желающим воспользоваться правом на отсрочку, и снимает дополнительную нагрузку с государственных учреждений.

Что изменилось

Теперь запросить онлайн могут военнообязанные:
  • у которых трое или более детей до 18 лет — все рождены в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рождены в одном или разных браках или вне брака;
  • не являются должниками по уплате алиментов — то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;
  • у которых корректно внесены данные (ФИО, дата рождения, РНУКНП) в государственных реестрах.
Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего запросить повторно.

Как получить отсрочку онлайн

  • Подайте запрос в приложении Резерв+.
  • Система автоматически проверит основания через государственные реестры.
  • Если основания подтверждаются, отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.
Читайте также
Процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦПАУ. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.
В Резерв+ доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для следующих категорий:
  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодны к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • у кого жена (муж) с инвалидностью I или II группы;
  • у кого отец или мать с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военных с ребенком;
  • родители троих и более детей в одном браке;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профессионального образования.
Ранее мы писали, что военнообязанные граждане Украины, находящиеся за пределами страны, могут оформить загранпаспорт без возвращения в Украину. В то же время, для этой категории предусмотрено обязательное условие, связанное с воинским учетом. Как разъяснил адвокат Андрей Карпенко, оформить документ за границей можно через подразделения ГП «Документ». Однако без приложения «Резерв+» получить загранпаспорт не удастся.
В то же время украинцы даже при наличии отсрочки от мобилизации могут быть «в розыске» из-за якобы неявки в ТЦК, хотя фактически ни одной повестки человек мог и не получить. Чтобы снять розыск, есть несколько вариантов.
Юрист Владислав Дерий отметил, что в подобной ситуации существует несколько вариантов действий, а окончательный выбор зависит от того, как быстро человек стремится решить вопрос и готов ли он защищать свои права в юридической плоскости.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+Военнообязанный
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems