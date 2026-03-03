0 800 307 555
ру
Госстат назвал среднюю зарплату украинцев в начале 2026 года

Личные финансы
122
Средняя зарплата украинцев упала после декабрьского роста
В январе 2026 года средняя заработная плата штатных работников в Украине составила 27 975 грн, что на 9,5% меньше, чем в декабре 2025 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в столице и Киевской области:
  • Киев — 43 865 грн;
  • Киевская область — 28 598 грн.
Самые низкие показатели заработной платы зафиксированы в:
  • Черновицкой области — 19 984 грн;
  • Кировоградской области — 19 996 грн.
Средняя зарплата в Украине составляет почти 28 тысяч гривен
Зарплаты по видам деятельности

Среди отраслей экономики самый высокий уровень оплаты труда наблюдался в сфере информации и телекоммуникаций — 76 905 грн.
Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха — 17 828 грн.

Задолженность по зарплате

По состоянию на 1 февраля 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,4 млрд грн.
Напомним, по данным Госстата, в декабре 2025 года рынок труда в Украине продемонстрировал ощутимый рост доходов работников. Средняя заработная плата по стране составила 30 926 грн. Это на 13,8% больше, чем в ноябре 2025 года.
По данным OLX Работа, к концу 2025 года медианная зарплата по Украине выросла до 25 тыс. Наиболее приемлемым 31% респондентов определили для себя заработную плату от 20 до 30 тысяч гривен. Еще 30% отмечают желаемый заработок в 30−50 тысяч. До 10 тысяч гривен готовы получать всего 4%.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
