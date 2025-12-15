0 800 307 555
Укрзализныця запустила новые маршруты в Европу

С 14 декабря в Укрзализныце начал действовать новый график движения пассажирских поездов, позволяющий с одной пересадкой добраться до отдаленных стран Европы и обратно.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Укрзализныця увеличила количество международных маршрутов с 11 до 17. Благодаря этому из Харькова, Полтавы, Киева и Львова стало удобнее путешествовать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен. Для жителей Запорожья и Днепра открылись дополнительные маршруты в страны Западной Европы.

Маршруты из Слобожанщины в Европу

Ключевым направлением для путешествий с востока Украины в страны ЕС стал поезд № 63/64 «Оберег» Харьков — Киев — Перемышль. В Перемышле он стыкуется с рядом европейских поездов, следующих в Германию, Австрию и Чехию.

Пересадка на Мюнхен

Поезд № 63/64 ежедневно отправляется из Харькова в 23:50, из Киева в 08:05, из Львова в 14:49 и прибывает в Перемышль в 16:59. В 17:54 из Перемышля отправляется поезд EN 417/EC 40417 в Мюнхен с прибытием в 10:24.
Маршрут предусматривает остановки в Зальцбурге в 08:30, Вене в 05:25 и Праге в 07:46. На всем участке в и из Перемышля доступны спальные вагоны. В обратном направлении поезд отправляется из Мюнхена в 18:35, прибывает в Перемышль в 10:10, после чего пассажиры могут продолжить поездку во Львов, Киев и Харьков поездом № 63/64.

Пересадка на Берлин

В Перемышле с поезда № 63/64 «Оберіг» доступна пересадка на поезд EC 430, который отправляется в 18:54 и прибывает в Берлин в 06:12. Этот рейс имеет группы вагонов в Щецин и Свиноуйсце через Краков, Вроцлав и Познань.
Обратно поезд EC 431 отправляется из Берлина в 20:42, прибывает в Перемышль в 09:14, откуда поездом № 63/64 можно вернуться в Киев и Харьков.

Маршрут Харьков — Холм

Ежедневно курсирует поезд № 93/94 Харьков — Киев — Холм: отправление из Харькова в 16:56, из Киева в 23:57, прибытие в Холм в 10:47.

Соединение Приднепровья с Западной Европой

Поезд № 31/32 Запорожье — Днепр — Перемышль отправляется из Запорожья в 14:14, из Днепра в 16:30 и прибывает в Перемышль в 08:30. Далее — пересадка на поезд EC58 GALICJA, который отправляется в 09:09 и прибывает в Берлин в 19:11. Рейсы в/из Берлина выполняет PKP InterCity.
Обратно поезд отправляется из Берлина в 08:52, прибывает в Перемышль в 18:45, далее — в Днепр (12:12) и Запорожье (14:44).

Маршрут Днепр — Холм

Поезд № 119 Днепр — Киев — Холм еще один удобный вариант для путешествий в Варшаву и Берлин. Он отправляется из Днепра в 22:55, из Киева в 07:51 и прибывает в Холм в 17:52. Далее — пересадка на поезд IC 440, который следует через Варшаву (прибытие в 21:11) и прибывает в Берлин в 06:15.
Обратно поезд отправляется из Берлина в 20:42, прибывает в Холм в 09:26, далее — в Киев (21:15) и Днепр (06:15). Рейсы от Холма до Берлина и обратно выполняет PKP InterCity.
Напомним, ранее Finance.ua сообщал, что с 14 декабря Укрзализныця вводит новый график поездов, в том числе для региональных, пригородных и городских рейсов. Среди нововведений — расширение сети путешествий с помощью региональных рейсов. УЗ запускает новые регулярные региональные маршруты на западе страны.
Алена Листунова
