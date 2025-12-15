Правительство вводит автоматическую постановку на воинский учет Сегодня 10:04 — Личные финансы

Правительство вводит автоматическую постановку на воинский учет

Кабинет Министров принял постановление о запуске нового экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Упрощение процедуры

В министерстве говорят, что это решение уменьшает бюрократию и упрощает процедуру для граждан и ТЦК.

«Часть людей будет становиться на воинский учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок», — говорится в сообщении.

На воинский учет будут становиться автоматически:

мужчины, которые не встали на учет в 17 лет, автоматически получают статус призывника с момента 18-летия;

мужчины в возрасте 18−60 лет, которые находятся за границей, — при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Для этого не нужно посещать ТЦК и СП или проходить ВВК.

«Мы наладили обмен данными между Минобороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже есть все необходимые данные», — прокомментировала Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по цифровому развитию.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров обновил порядок оформления военно-учетных документов. Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов становится Резерв ID, который можно получить в приложении Резерв+.

Как пояснил руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Украины Артем Романюков, такой документ невозможно подделать или потерять, поскольку он хранится в реестре и создается на основе данных из системы «Оберіг».

