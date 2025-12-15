Правительство вводит автоматическую постановку на воинский учет
Кабинет Министров принял постановление о запуске нового экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Упрощение процедуры
В министерстве говорят, что это решение уменьшает бюрократию и упрощает процедуру для граждан и ТЦК.
«Часть людей будет становиться на воинский учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок», — говорится в сообщении.
На воинский учет будут становиться автоматически:
- мужчины, которые не встали на учет в 17 лет, автоматически получают статус призывника с момента 18-летия;
- мужчины в возрасте 18−60 лет, которые находятся за границей, — при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Для этого не нужно посещать ТЦК и СП или проходить ВВК.
«Мы наладили обмен данными между Минобороны, миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже есть все необходимые данные», — прокомментировала Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по цифровому развитию.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров обновил порядок оформления военно-учетных документов. Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов становится Резерв ID, который можно получить в приложении Резерв+.
Как пояснил руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Украины Артем Романюков, такой документ невозможно подделать или потерять, поскольку он хранится в реестре и создается на основе данных из системы «Оберіг».
Поделиться новостью
Также по теме
Правительство вводит автоматическую постановку на воинский учет
Что теперь будет с бумажными военно-учетными документами: разъяснение Минобороны
Цены на аренду квартир в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)
Какие компании наняли больше всего джунов в 2025 году: рейтинг Djinni
Кандидаты в водители сдают теоретические экзамены лучше, чем практические: как улучшить результаты
Как не нарваться на мошенников во время новогоднего онлайн-шопинга