Какие компании наняли больше всего джунов в 2025 году: рейтинг Djinni

В 2025 году компания GlobalLogic наняла больше всего джунов. Luxoft и GlobalLogic остаются лидерами по количеству опубликованных вакансий, PrivatBank впервые оказался в тройке лидеров по количеству наемов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Djinni.

Топ 20 компаний по количеству наймов в 2025

Впервые за три года на Djinni произошли изменения в тройке лидеров по количеству наймов. GlobalLogic сохранила первое место, TemaBit Fozzy Group осталась третьей, а на второе поднялся PrivatBank, занимавший в прошлом году четвертую позицию, а позапрошлого был на 20-м месте. Luxoft, два предыдущих года был вторым, опустился на пятое место.

В этом году в рейтинге не 20, а 22 компании, поскольку у трех последних — одинаковое количество наймов.

Инфографика: Djinni

Только три компании нашли всех кандидатов в Украине (в прошлом году таких было 5): Ajax Systems, Raiffeisen Bank и PrivatBank.

Средний процент найма в Украине среди топ-компаний составляет 71% (в прошлом году было 77%).

Пять компаний нанимают в основном за рубежом, среди них Growe Talents и PIN-UP Global чаще всего ищут кандидатов в Польше и других странах ЕС.

Наибольшая доля нетехнических специалистов в компании Uniwell — 82%, преимущественно специалисты по поддержке. Более половины нетехнических наймов у Boosta (64%) и FRACTAL (53%). Средняя доля наемных нетехнических специалистов сейчас 14%, раньше была 15%.

Топ компаний, которые нанимали больше всего джунов

Доля кандидатов без опыта в найме топовых компаний в 2025 году составляет 8% (в прошлом году — менее 7%).

GlobalLogic за 11 месяцев наняла вдвое больше кандидатов без опыта, чем в прошлом году. Доля джунов в компании выросла с 10% до 19%.

На втором месте Appexoft, где более 70% новых работников имели минимальный опыт.

Третье место заняла Boosta, четвертое — Ajax Systems, которые в прошлом году были вторыми, а в позапрошлом — первыми.

Инфографика: Djinni

Топ-компаний по зарплатным пожеланиям разработчиков

Зарплатные пожелания разработчиков продолжают снижаться. Но среди компаний с наибольшим количеством наймов 19 из 22 все же нанимали по зарплатам выше среднего (в прошлом году было 13 из 20).

Инфографика: Djinni

Самые высокие показатели у SKELAR, Sigma Software и N-iX. Лидер прошлогоднего рейтинга PIN-UP Global в этом году на 5 месте. Это не обязательно означает, что в компаниях платят больше, скорее они готовы нанимать более дорогих специалистов.

Топ-20 компаний по количеству вакансий

Luxoft и GlobalLogic остаются лидерами по числу опубликованных вакансий на Djinni. Luxoft немного снизил объем новых предложений, а GlobalLogic увеличила на треть. На третьем месте FRACTAL (ex Netpeak Group), на четвертом — новичок N-iX.

N-iX увеличило количество вакансий в 5 раз. EUROCOM Group и DOIT Software выросли в 5,5−6 раз, но не меньше начальных объемов. В общей сложности 13 компаний из топа демонстрируют рост, наибольшее падение — 33%.

Лидер по доле вакансий для джунов — FRACTAL (21%), далее новичок Vintogroup и GlobalLogic (по 11%) и EUROCOM Group (10%).

Инфографика: Djinni

Наибольшая доля разработчиков среди вакансий в DOIT Software (68%), Adaptiq (64%) и Luxoft (50%). Vintogroup и EUROCOM Group чаще всего искали нетехнических специалистов.

Топ-20 компаний по среднему количеству откликов на вакансии

Для рейтинга выбирали компании с более чем 100 вакансиями и не менее 1500 откликами. Среднее количество откликов на вакансию — 18 (в прошлом году — 23, в позапрошлом — 19).

Лидер — Obrio, которая получала в среднем 55 откликов на вакансию. Второе место делят Lumitech и Devico (по 44), третье — Galaktica. Прошлогодний лидер BetterMe получал 52 отклика, сейчас — 27.

Инфографика: Djinni

