0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спустя сколько времени айтишники закрывают ФЛП (инфографика)

21
Спустя сколько времени айтишники закрывают ФЛП (инфографика)
Спустя сколько времени айтишники закрывают ФЛП (инфографика)
В 2025 году зарегистрировано 18 605 новых ФЛП в сфере компьютерного программирования — практически столько же, как и в прошлом году. В общей сложности ІТ-ФЛП среди предпринимателей-долгожителей: их медиана «жизни» составляет почти 4 года.
Об этом сообщает Опендатабот.
Параллельно растет волна закрытий: 26 158 ІТ-предпринимателей прекратили деятельность. Общий «минус» в отрасли за десять месяцев составляет 7 553 ФЛП, что в три разае больше, чем в прошлом году.

Где открывают ІТ-ФЛП чаще всего

Традиционно больше всего новых регистраций в:
  • Киеве — 3737,
  • Львовской области — 2015,
  • Днепропетровской — 1740,
  • Харьковской — 1557,
  • Киевской области — 1338.
Спустя сколько времени айтишники закрывают ФЛП (инфографика)
При этом аналитики фиксируют: положительный баланс (когда открытий больше, чем закрытий) сохранился только в двух регионах — на Волыни (+19) и Тернопольщине (+12).

Кто открывает и сколько «живет» ФЛП в ІТ

Среди новых предпринимателей в сфере ІТ 57% - мужчины, 43% - женщины. Ни один регион не показывает преимущества женских регистраций, что нетипично для украинского бизнеса, где обычно доминируют женщины-учредители.
Читайте также
Медиана «жизни» ІТ-ФЛП, закрывшегося в 2025 году — 4 года.
  • Каждый шестой бизнес завершается в течение первого года.
  • Еще треть работает от одного до четырех лет.
  • Дольше всех работал предприниматель, стартовавший в 1991 году.
Спустя сколько времени айтишники закрывают ФЛП (инфографика)

Означает ли это кризис

Закрытие ФЛП не обязательно указывает на проблемы в отрасли, отмечают в Опендатаботе. Там уверяют, что это, скорее, показывает изменение формата занятости. По данным DOU:
  • в 2025 году 57% айтишников работают как ФЛП,
  • в прошлом году таких было 70%,
  • в 2022-м — 87%.
Несмотря на закрытие бизнесов, рынок растет. По данным Djinni, за 10 месяцев 2024 года было 72 396 вакансий, а за тот же период 2025-го уже 80 297, что на 11% больше.
Ранее мы сообщали, что совокупный доход лучших ІТ-компаний из Индекса Опендатабота 2025 составил 56,48 млрд грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесФЛП
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems