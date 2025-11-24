Спустя сколько времени айтишники закрывают ФЛП (инфографика)
В 2025 году зарегистрировано 18 605 новых ФЛП в сфере компьютерного программирования — практически столько же, как и в прошлом году. В общей сложности ІТ-ФЛП среди предпринимателей-долгожителей: их медиана «жизни» составляет почти 4 года.
Об этом сообщает Опендатабот.
Параллельно растет волна закрытий: 26 158 ІТ-предпринимателей прекратили деятельность. Общий «минус» в отрасли за десять месяцев составляет 7 553 ФЛП, что в три разае больше, чем в прошлом году.
Где открывают ІТ-ФЛП чаще всего
Традиционно больше всего новых регистраций в:
- Киеве — 3737,
- Львовской области — 2015,
- Днепропетровской — 1740,
- Харьковской — 1557,
- Киевской области — 1338.
При этом аналитики фиксируют: положительный баланс (когда открытий больше, чем закрытий) сохранился только в двух регионах — на Волыни (+19) и Тернопольщине (+12).
Кто открывает и сколько «живет» ФЛП в ІТ
Среди новых предпринимателей в сфере ІТ 57% - мужчины, 43% - женщины. Ни один регион не показывает преимущества женских регистраций, что нетипично для украинского бизнеса, где обычно доминируют женщины-учредители.
Медиана «жизни» ІТ-ФЛП, закрывшегося в 2025 году — 4 года.
- Каждый шестой бизнес завершается в течение первого года.
- Еще треть работает от одного до четырех лет.
- Дольше всех работал предприниматель, стартовавший в 1991 году.
Означает ли это кризис
Закрытие ФЛП не обязательно указывает на проблемы в отрасли, отмечают в Опендатаботе. Там уверяют, что это, скорее, показывает изменение формата занятости. По данным DOU:
- в 2025 году 57% айтишников работают как ФЛП,
- в прошлом году таких было 70%,
- в 2022-м — 87%.
Несмотря на закрытие бизнесов, рынок растет. По данным Djinni, за 10 месяцев 2024 года было 72 396 вакансий, а за тот же период 2025-го уже 80 297, что на 11% больше.
Ранее мы сообщали, что совокупный доход лучших ІТ-компаний из Индекса Опендатабота 2025 составил 56,48 млрд грн.
