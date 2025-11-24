Спустя сколько времени айтишники закрывают ФЛП (инфографика) Сегодня 11:04

Спустя сколько времени айтишники закрывают ФЛП (инфографика)

В 2025 году зарегистрировано 18 605 новых ФЛП в сфере компьютерного программирования — практически столько же, как и в прошлом году. В общей сложности ІТ-ФЛП среди предпринимателей-долгожителей: их медиана «жизни» составляет почти 4 года.

Об этом сообщает Опендатабот.

Параллельно растет волна закрытий: 26 158 ІТ-предпринимателей прекратили деятельность. Общий «минус» в отрасли за десять месяцев составляет 7 553 ФЛП, что в три разае больше, чем в прошлом году.

Где открывают ІТ-ФЛП чаще всего

Традиционно больше всего новых регистраций в:

Киеве — 3737,

Львовской области — 2015,

Днепропетровской — 1740,

Харьковской — 1557,

Киевской области — 1338.

При этом аналитики фиксируют: положительный баланс (когда открытий больше, чем закрытий) сохранился только в двух регионах — на Волыни (+19) и Тернопольщине (+12).

Кто открывает и сколько «живет» ФЛП в ІТ

Среди новых предпринимателей в сфере ІТ 57% - мужчины, 43% - женщины. Ни один регион не показывает преимущества женских регистраций, что нетипично для украинского бизнеса, где обычно доминируют женщины-учредители.

Медиана «жизни» ІТ-ФЛП, закрывшегося в 2025 году — 4 года.

Каждый шестой бизнес завершается в течение первого года.

Еще треть работает от одного до четырех лет.

Дольше всех работал предприниматель, стартовавший в 1991 году.

Означает ли это кризис

Закрытие ФЛП не обязательно указывает на проблемы в отрасли, отмечают в Опендатаботе. Там уверяют, что это, скорее, показывает изменение формата занятости. По данным DOU:

в 2025 году 57% айтишников работают как ФЛП,

в прошлом году таких было 70%,

в 2022-м — 87%.

Несмотря на закрытие бизнесов, рынок растет. По данным Djinni, за 10 месяцев 2024 года было 72 396 вакансий, а за тот же период 2025-го уже 80 297, что на 11% больше.

Ранее мы сообщали , что совокупный доход лучших ІТ-компаний из Индекса Опендатабота 2025 составил 56,48 млрд грн.

