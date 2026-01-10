Что нужно проверить перед покупкой подержанного автомобиля Сегодня 01:03 — Технологии&Авто

Что нужно проверить перед покупкой подержанного автомобиля

На покупке б/у автомобиля можно значительно сэкономить, но только если знать, как правильно проверить его состояние. Механики рассказали, на какие проблемные места нужно обратить внимание, чтобы избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

О критически важных проверках перед покупкой подержанного авто рассказали в интервью GOBankingRates автомобильная эксперт, основательница Car Coach Reports Лорен Фикс и владелец Casey’s Automotive в Северной Виргинии, много лет работавший техником, консультантом по обслуживанию и менеджером по обслуживанию, Брайан Джуэтт.

Покупка подержанного авто: какие документы проверить

Перед заключением сделки следует пересмотреть свидетельство о праве собственности и историю транспортного средства. Лорен Фикс рекомендует получить отчет об истории автомобиля, чтобы узнать об авариях, проблемах с правом собственности и показателях одометра.

К примеру, если автомобиль был затоплен водой, покупателям стоит просмотреть полную историю ремонта, чтобы выяснить масштаб повреждений.

В таком случае нужно проверить, нет ли в автомобиле плесени, повреждений электричества, коррозии, ржавчины, не прогнили ли уплотнения, прокладки или втулки. Повреждение водой может спустя некоторое время привести к проблемам, которые поначалу никак не проявляются.

Также следует посмотреть сервисные записи и подтверждение технического обслуживания.

«Хорошо задокументирована история технического обслуживания — лучший показатель того, как ухаживали за автомобилем. Если записи отсутствуют, считайте, что работа не была выполнена», — отметила Фикс.

Брайан Джуэтт также рекомендовал проверять регулярность технического обслуживания: частоту замены масла, проверки работы тормозов и планового заводского обслуживания, а также найти подтверждение замены ремня газораспределительного механизма или цепи, потому что если пренебрегать этим, двигатель может отказать.

Проверка состояния подержанного авто: на что нужно смотреть

Джуэтт рекомендует перед покупкой б/у автомобиля проверить все электронные системы: электрические стеклоподъемники, электропривод сидений, камеры заднего вида, системы мультимедийных развлечений, фары и переключатели.

Фикс добавила, что ремонт электричества может «влететь в копеечку», поэтому при осмотре автомобиля следует включить зажигание и посмотреть, хорошо ли работают все предупредительные сигналы.

Также обязательно нужно заглянуть под капот и убедиться, что под ним нет утечки масла, охлаждающей и трансмиссионной жидкости.

«Даже небольшие утечки могут привести к серьезному ремонту. Обратите внимание на запахи горелого, которые могут сигнализировать о проблемах с электричеством или затхлые запахи, которые могут сигнализировать о плесени или повреждении водой», — сказал Джуэтт.

Дорого может обойтись пренебрежение проверкой шин и тормозов. По словам Фикс, неравномерный износ шин или изношенные тормоза могут свидетельствовать о проблемах с подвеской.

Владелец Casey’s Automotive советует провести по поверхности шин рукой, чтобы убедиться, нет ли скошенности. Если одна сторона более изношена, чем другая, это может свидетельствовать о необходимости ремонта развала-схождения, о повреждении руля или подвески.

Автомобиль, который внешне выглядит отлично, может скрывать проблемы внутри или на днище. Лорен Фикс рекомендует заглянуть под автомобиль, чтобы убедиться, что на днище нет ржавчины, коррозии или каких-либо признаков ремонта рамы — эти проблемы впоследствии приводят к опасным ситуациям и сокращению срока службы транспорта.

Подержанный автомобиль должен осмотреть сертифицированный механик

Оба эксперта сошлись во мнении, что затраты на тщательный осмотр автомобиля сертифицированным специалистом помогут сэкономить на потенциальном ремонте в будущем. Опытный механик выявит проблемы, которые покупатель может не увидеть сам.

