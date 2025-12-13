Спрос на подержанные автомобили из-за границы вырос на 60% за год: самые популярные модели ноября Вчера 19:16 — Технологии&Авто

За год спрос на подержанные легковушки из-за границы вырос на 60%. В ноябре украинцы приобрели 23,5 тысячи таких авто. В то же время по отношению к октябрю спрос уменьшился на 10%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа

По данным аналитиков, средний возраст автомобилей, получивших в ноябре украинские номера, составлял 8 лет.

Наибольшая доля на рынке ввозимых автомобилей пришлась на бензиновые модели — 43%.

Дальше идут:

электрокары — 32%;

дизельные — 17%;

гибриды — 5%;

авто с ГБО — 3%.

Лидером среди импортируемых подержанных автомобилей снова стал Volkswagen Golf.

«Всего с начала года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 г.» — отмечают аналитики.

