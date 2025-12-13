Спрос на подержанные автомобили из-за границы вырос на 60% за год: самые популярные модели ноября
За год спрос на подержанные легковушки из-за границы вырос на 60%. В ноябре украинцы приобрели 23,5 тысячи таких авто. В то же время по отношению к октябрю спрос уменьшился на 10%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа
По данным аналитиков, средний возраст автомобилей, получивших в ноябре украинские номера, составлял 8 лет.
Наибольшая доля на рынке ввозимых автомобилей пришлась на бензиновые модели — 43%.
Дальше идут:
- электрокары — 32%;
- дизельные — 17%;
- гибриды — 5%;
- авто с ГБО — 3%.
Лидером среди импортируемых подержанных автомобилей снова стал Volkswagen Golf.
«Всего с начала года украинцы приобрели 231,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 г.» — отмечают аналитики.
