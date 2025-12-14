Google выпустит две модели смарт-очков с ИИ (видео) Сегодня 05:07 — Технологии&Авто

Google выпустит две модели смарт-очков с ИИ (видео)

Компания Google на Android Show представила ряд обновлений для гарнитуры Samsung Galaxy XR и наметила видение более широкой экосистемы Android XR. Пользователи получат новые инструменты для работы и путешествий.

Об этом заявили в блоге компании.

Какими будут смарт-очки от Google

Главной новинкой две модели смарт-очков с искусственным интеллектом, которые должны выйти в 2026 году.

Читайте также Alibaba выпустила «умные» очки Quark с функциями перевода и распознавания цен

Устройства будут работать на платформе Android XR и ориентированы на ежедневное использование.

Первая модель будет работать в качестве ассистента без экрана и получит микрофоны, динамики и камеры для взаимодействия с Google Gemini.

Очки позволят делать фото, задавать вопросы об объектах и ​​получать справочную информацию в реальном времени.

Вторая модель будет похожая по набору функций, но будет оснащена встроенным дисплеем в линзе. Пользователи смогут видеть пошаговую навигацию, субтитры для живого перевода или важные данные в поле зрения.

Читайте также Lenovo представила легкие умные очки с функцией живого перевода (фото)

Обе модели будут работать в паре со смартфоном, отвечающим за обработку информации.

Google отмечает, что устройства создаются на основе новой платформы для смарт-устройств и смешанной реальности Android XR.

Над аппаратным обеспечением Google работает вместе с Samsung, в то время как дизайном занимаются Warby Parker и Gentle Monster. Обе компании обладают опытом в производстве очков и Google обещает комфортное использование в течение дня.

Galaxy XR получит несколько ключевых функций. Бета-версия PC Connect позволяет подключить ПК на Windows к гарнитуре, переносить окна рабочего стола и работать рядом с приложениями Google Play.

Читайте также Amazon разрабатывает умные очки с ИИ для курьеров для быстрой доставки

Компания также запустила режим путешествий, который стабилизирует изображение в движении и превращает тесное пространство самолета в персональный кинотеатр или рабочую зону.

Отдельно стартует бета Likeness — функция создания реалистичного цифрового образа лица пользователя, отображающего мимику и жесты во время видеозвонков через XR.

Кроме того, Android XR будет поддерживать проводные XR-очки. Компания впервые показала Project Aura от XREAL — устройство с 70-градусным полем зрения и прозрачной оптикой, накладывающее цифровые элементы на реальный мир. Оно позволяет размещать несколько окон в пространстве и использовать большие экраны без блокировки окружения.

Читайте также Meta представила смарточки Ray-Ban Display с экраном и браслетом управления

Такие очки могут помогать при приготовлении пищи или ремонте, отображая инструкции прямо перед глазами.

Обновления говорят о том, что Android XR движется к формированию широкой экосистемы, в которой искусственный интеллект должен стать частью повседневной жизни пользователей.

Ожидается, что новинки будут конкурировать с линейкой Meta Ray-Ban, которая уже предлагает функцию ИИ и модели с дисплеем.

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.