Mercedes-Benz выпустил новый семейный электрокроссовер (фото)

Mercedes-Benz выпустил новый семейный электрокроссовер (фото)
Mercedes-Benz выпустил новый семейный электрокроссовер (фото)
Представлен новый Mercedes-Benz GLB второго поколения. Семейный кроссовер дебютировал в электрических версиях мощностью до 354 л. с. Новый Mercedes GLB уже поступает в продажу в Европе по цене от 59 048 евро, а позже появится более доступная гибридная версия.
Его подробности раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Дизайн Mercedes GLB 2026

Кроссовер Mercedes GLB 2026 сохраняет знакомый двухобъемный силуэт с высоким капотом и толстыми задними стойками, однако его дизайн стал более элегантным и обтекаемым.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Передняя часть выдержана в духе седана Mercedes CLA — с широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами, украшенными логотипами бренда.
Модель построена на новой платформе ММА и несколько больше предшественника.

Размеры Mercedes GLB 2026:

  • длина — 4732 мм;
  • ширина — 1861 мм;
  • высота — 1687 мм;
  • колесная база — 2889 мм.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz

Салон и комплектация Mercedes GLB 2026

В салоне на всю ширину передней панели растянут трехсекционный экран. Мультимедийная система была дополнена искусственным интеллектом, а навигация базируется на картах Google.
По-прежнему кроссовер Mercedes GLB предлагают в версиях на 5 и 7 мест. Он стал просторнее, а у кресел второго ряда расширили диапазон горизонтальной регулировки.
Объем багажника в пятиместном исполнении составляет 540−1715 л, также имеется 127-литровый отсек спереди.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Стандартная панорамная крыша с переменной тонировкой, украшенная эмблемами Mercedes-Benz.
Комплектацию пополнили 20-дюймовые диски, адаптивные амортизаторы, парковочный автопилот, камеры кругового обзора и система полуавтономного движения.

Новый Mercedes GLB, характеристики

Электромобиль Mercedes GLB дебютировал в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 354-сильной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 7,4 и 5,5 с соответственно. Позже появится основная электрическая модификация.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Батарея емкостью 85 кВт∙ч обеспечивает запас хода 631 км с задним приводом и 615 км с полным. 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку: добавить 260 км можно за 10 минут. Кроме того, есть функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто дом.
По материалам:
Фокус
Фокус
Авто
Payment systems