Mercedes-Benz выпустил новый семейный электрокроссовер (фото), Фото: Mercedes-Benz

Представлен новый Mercedes-Benz GLB второго поколения. Семейный кроссовер дебютировал в электрических версиях мощностью до 354 л. с. Новый Mercedes GLB уже поступает в продажу в Европе по цене от 59 048 евро, а позже появится более доступная гибридная версия.

Его подробности раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Дизайн Mercedes GLB 2026

Кроссовер Mercedes GLB 2026 сохраняет знакомый двухобъемный силуэт с высоким капотом и толстыми задними стойками, однако его дизайн стал более элегантным и обтекаемым.

Фото: Mercedes-Benz

Передняя часть выдержана в духе седана Mercedes CLA — с широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами, украшенными логотипами бренда.

Модель построена на новой платформе ММА и несколько больше предшественника.

Размеры Mercedes GLB 2026:

длина — 4732 мм;

ширина — 1861 мм;

высота — 1687 мм;

колесная база — 2889 мм.

Фото: Mercedes-Benz

Салон и комплектация Mercedes GLB 2026

В салоне на всю ширину передней панели растянут трехсекционный экран. Мультимедийная система была дополнена искусственным интеллектом, а навигация базируется на картах Google.

По-прежнему кроссовер Mercedes GLB предлагают в версиях на 5 и 7 мест. Он стал просторнее, а у кресел второго ряда расширили диапазон горизонтальной регулировки.

Объем багажника в пятиместном исполнении составляет 540−1715 л, также имеется 127-литровый отсек спереди.

Фото: Mercedes-Benz

Стандартная панорамная крыша с переменной тонировкой, украшенная эмблемами Mercedes-Benz.

Комплектацию пополнили 20-дюймовые диски, адаптивные амортизаторы, парковочный автопилот, камеры кругового обзора и система полуавтономного движения.

Новый Mercedes GLB, характеристики

Электромобиль Mercedes GLB дебютировал в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 354-сильной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 7,4 и 5,5 с соответственно. Позже появится основная электрическая модификация.

Фото: Mercedes-Benz

Батарея емкостью 85 кВт∙ч обеспечивает запас хода 631 км с задним приводом и 615 км с полным. 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку: добавить 260 км можно за 10 минут. Кроме того, есть функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто дом.

