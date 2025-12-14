Kia представила футуристичный концепт автомобиля
Южнокорейская компания Kia представила футуристичный концепт автомобиля под названием Vision Meta Turismo.
Об этом сообщает Yonhap.
В компании заявили, что Vision Meta Turismo «реализует видение Kia новой эры мобильности».
«Концепт авто сочетает динамические характеристики вождения с интерьером в стиле лаунжа, отдавая дань уважения скорости и элегантности дальних путешествий 1960-х годов», — говорится в пресс-релизе Kia.
Автопроизводитель заявил, что концептуальная модель является переосмыслением трех элементов: динамического управления, увлекательного опыта управления благодаря цифровому взаимодействию и просторности интерьера в стиле лаунж.
«Внутри дизайн улучшает взаимодействие человека и мобильности с помощью цифровых технологий и создает чрезвычайно увлекательный опыт как для водителей, так и для пассажиров благодаря уникальным элементам дизайна и просторной планировке», — заявила компания.
Kia заявила, что планирует предоставить больше деталей о концепте этого автомобиля «в ближайшее время».
Компания Hyundai Motor Group приобрела Kia в 1997 году.
