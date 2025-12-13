0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлено кольцо Moodring, транслирующее движения криптовалютных рынков на палец

Технологии&Авто
14
Представлено кольцо Moodring, транслирующее движения криптовалютных рынков на палец
Представлено кольцо Moodring, транслирующее движения криптовалютных рынков на палец
Новый гаджет Moodring предлагает трейдерам ощущать изменения рынка криптовалют буквально на пальце. Кольцо интегрируется с TradingView и передает короткие тактильные и световые сигналы при движении цены BTC или другого актива. Решение ориентировано на пользователей, которым приходится следить за волатильностью без постоянного контроля графиков.
Об этом пишет DropsTab.com.

Как работает кольцо Moodring

Moodring реагирует на резкие изменения котировок в реальном времени, то есть своеобразный индикатор криптовалютного рынка в виде аксессуара.
Читайте также
Пользователь может настроить оповещение под любой торговый инструмент, а сигналы подаются даже тогда, когда смартфон заблокирован или трейдер занят другими делами.
Разработчики позиционируют это как способ снизить информационную нагрузку при активной торговле, когда десятки аллертов на экране затрудняют концентрацию.
Появление кольца для криптотрейдинга логически продолжает развитие рынка смарт-устройств. Смарт-кольца уже доказали свою функциональность как компактные wearable-решения: самый известный пример — Oura Ring, используемый для мониторинга сна, активности и физиологических показателей.
Читайте также
Такие устройства показали, что на пальце можно разместить детекторы, аккумулятор, модуль связи и поддерживать постоянную работу в течение дня. Но Moodring — это первый коммерческий носимый индикатор, направленный именно на крипторынок.
Параллельно с коммерческими решениями развиваются научные технологии, позволяющие передавать тактильные сигналы на кисть или пальцы.
Исследование ReaWristic продемонстрировало возможность адресного хаптического воздействия на большой или указательный палец через компактный браслет. Система генерировала короткие импульсы, которые имитировали прикосновение или нажатие, показывая перспективы применения таких технологий вне VR-сред.
Представлено кольцо Moodring, транслирующее движения криптовалютных рынков на палец
Moodring переносит эти наработки в сферу финансового рынка, где скорость реакции частенько описывает итог сделки. Тактильные аллерты могут быть полезны для трейдеров, которые работают с высокой волатильностью или держат открытыми несколько позиций одновременно.
Читайте также
Мгновенный физический сигнал снижает риск пропустить пробой уровня или резкий откат цены, что особенно актуально для биткоина.
На фоне роста интереса к инструментам быстрого реагирования и популярности хаптических технологий, производители рассматривают такое решение как следующий этап развития wearable-сегмента для трейдинга.
Если устройство покажет стабильную работу, рынок смарт-колец может получить отдельную нишу — аксессуары, позволяющие «испытывать» движения рынка без роли экрана.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems