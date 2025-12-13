Представлено кольцо Moodring, транслирующее движения криптовалютных рынков на палец Сегодня 23:22 — Технологии&Авто

Представлено кольцо Moodring, транслирующее движения криптовалютных рынков на палец

Новый гаджет Moodring предлагает трейдерам ощущать изменения рынка криптовалют буквально на пальце. Кольцо интегрируется с TradingView и передает короткие тактильные и световые сигналы при движении цены BTC или другого актива. Решение ориентировано на пользователей, которым приходится следить за волатильностью без постоянного контроля графиков.

Об этом пишет DropsTab.com.

Как работает кольцо Moodring

Moodring реагирует на резкие изменения котировок в реальном времени, то есть своеобразный индикатор криптовалютного рынка в виде аксессуара.

Читайте также Бывшие сотрудники Meta создали кольцо для голосовых заметок и управления музыкой

Пользователь может настроить оповещение под любой торговый инструмент, а сигналы подаются даже тогда, когда смартфон заблокирован или трейдер занят другими делами.

Разработчики позиционируют это как способ снизить информационную нагрузку при активной торговле, когда десятки аллертов на экране затрудняют концентрацию.

Появление кольца для криптотрейдинга логически продолжает развитие рынка смарт-устройств. Смарт-кольца уже доказали свою функциональность как компактные wearable-решения: самый известный пример — Oura Ring, используемый для мониторинга сна, активности и физиологических показателей.

Читайте также Планируется выпуск первого умного кольца со встроенным дисплеем (фото)

Такие устройства показали, что на пальце можно разместить детекторы, аккумулятор, модуль связи и поддерживать постоянную работу в течение дня. Но Moodring — это первый коммерческий носимый индикатор, направленный именно на крипторынок

Параллельно с коммерческими решениями развиваются научные технологии, позволяющие передавать тактильные сигналы на кисть или пальцы.

Исследование ReaWristic продемонстрировало возможность адресного хаптического воздействия на большой или указательный палец через компактный браслет. Система генерировала короткие импульсы, которые имитировали прикосновение или нажатие, показывая перспективы применения таких технологий вне VR-сред.

Moodring переносит эти наработки в сферу финансового рынка, где скорость реакции частенько описывает итог сделки. Тактильные аллерты могут быть полезны для трейдеров, которые работают с высокой волатильностью или держат открытыми несколько позиций одновременно.

Читайте также Кольцо здоровья от Xiaomi: компания анонсировала выход нового гаджета

Мгновенный физический сигнал снижает риск пропустить пробой уровня или резкий откат цены, что особенно актуально для биткоина.

На фоне роста интереса к инструментам быстрого реагирования и популярности хаптических технологий, производители рассматривают такое решение как следующий этап развития wearable-сегмента для трейдинга.

Если устройство покажет стабильную работу, рынок смарт-колец может получить отдельную нишу — аксессуары, позволяющие «испытывать» движения рынка без роли экрана.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.