Бывшие сотрудники Meta создали кольцо для голосовых заметок и управления музыкой
Стартап Sandbar, основанный бывшими сотрудниками Meta, создал кольцо Stream, которое может делать заметки и управлять музыкой, а также помогает взаимодействовать с ИИ-помощником.
Генеральный директор Sandbar, Мина Фахми, имеет значительный опыт в разработке интерфейсов «человек-компьютер». Он работал в компании Bryan Johnson’s Kernel, а затем — в стартапе по производству умных очков Magic Leap. Кирак Хонг, технический директор Sandbar, работал в Google, прежде чем присоединиться к CTRL-Labs, где они познакомились. Компания CTRL-Labs приобрела Meta в 2019 году, и ее разработки в конце концов привели к созданию нейроинтерфейсов для умных носителей технического гиганта, пишет TechCrunch.
Кольцо предназначено для ношения на указательном пальце рабочей руки. Оно оснащено микрофонами и сенсорной панелью.
Во время виртуальной демонстрации Фахми носил кольцо Stream на указательном пальце и записывал свои мысли, нажимая и удерживая сенсорную панель. Микрофон выключен по умолчанию и активируется только этим жестом. Он достаточно чувствителен, чтобы улавливать и транскрибировать шепот в приложении для iOS.
В приложении Stream интегрирован чат-бот ИИ, который общается с пользователем, пока тот записывает свои мысли, которые можно упорядочивать в отдельные заметки. Их может редактировать как пользователь, так и ИИ.
Кроме того, приложение позволяет легко просматривать записи за несколько дней или недель, уменьшая масштаб. Для большего удобства Sandbar добавила уровень персонализации, чтобы голос ИИ-ассистента звучал подобно голосу пользователя.
В людных местах пользователи могут надевать наушники, чтобы приватно разговаривать с ассистентом. Если же наушников нет, кольцо обеспечивает тактильную обратную связь, когда оно успешно регистрирует заметку. Это позволяет тихо добавлять задачи, делать заметки или отмечать пункты в списке покупок.
Помимо голосовых функций, плоская поверхность кольца служит медиаконтроллером, позволяя воспроизводить, делать паузы, переключать треки и регулировать громкость.
Компания открыла предварительные заказы на Stream по цене $249 за серебряную версию и $299 за золотую. Отправка запланирована на лето.
Подписка уровня Pro ($10 в месяц, первые три месяца бесплатно для тех, кто оформит предзаказ) предоставит пользователям безлимитный доступ к чатам, заметкам и преимущества раннего доступа к новым функциям.
Компания предоставляет пользователям полный контроль над своими данными на любом уровне, с шифрованием как при хранении, так и при передаче. Фахми говорит, что Sandbar не верит в закрытые экосистемы и планирует поддерживать экспорт данных в такие программы, как Notion.
