Audi E5 Sportback лишился фирменных колец
В Китае начинаются продажи электромобиля Audi E5 Sportback, созданного на цифровой платформе SAIC-Audi.
Модель, собранная на местном заводе, доступна для заказа по цене от $33 000 до $45 000.
Экстерьер объединяет элементы дизайна Audi TT, концепта RSQ и динамических линий RS6. Автомобиль получил светящиеся логотипы Audi, кольцевые фары и лазерный радар на крыше. Размеры составляют 4881×1960×1479 мм, колесная база — 2950 мм. Задние фонари состоят из 2000 треугольных элементов. В интерьере — панорамная панель из трех дисплеев, электронные зеркала, система Audi OS на SoC Snapdragon 8295 с ИИ-ассистентом и панорамный потолок с регулируемой прозрачностью.
Модель предлагается с одним или двумя электромоторами мощностью от 299 до 787 л. с. и аккумуляторами от 76 до 100 кВт·ч. Время разгона до 100 км/ч составляет 3,4 секунды, а экспресс-зарядка прибавляет более 370 км за 10 минут. Запас хода по стандарту CLTC достигает 773 км.
Система полного привода quattro, пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы также входят в оснастку.
