Технологии&Авто
936
Пользователи Google Maps могут управлять навигацией голосом (видео)
Google продолжает внедрять Gemini вместо Assistant в своих приложениях, и следующим стало Google Maps. Пользователи смогут управлять навигацией с помощью природного языка, не отвлекаясь от вождения.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как работает управление голосом в Google Maps

Теперь можно спросить, например: «Найди недорогой японский ресторан вдоль маршрута в пределах нескольких километров», и после ответа уточнить, есть ли там парковка или какие блюда самые популярные.
После выбора заведения достаточно сказать «Едем туда», чтобы Gemini приступил к навигации.
ИИ также позволяет выполнять другие действия без выхода из Maps, в частности, добавлять события в календарь или сообщать об авариях голосом.
Функция постепенно распространяется на Android и iOS во всех регионах, где доступен Gemini, а затем появится и в Android Auto.
В США Gemini получает новый тип подсказок при движении: навигатор теперь ориентируется не только на расстояние, но и на заметные ориентиры, например заведения.
Кроме того, приложение будет заранее сообщать о перекрытии дорог даже без активной навигации и интегрировать Lens, позволяя пользователям задавать Gemini вопросы о заведениях, на которые они наведут камеру.
По материалам:
mezha.media
