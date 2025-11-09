0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BMW отзывает более 5000 внедорожников X5 из-за подушек безопасности Takata

Технологии&Авто
1370
BMW отзывает более 5000 внедорожников X5 из-за подушек безопасности Takata
BMW отзывает более 5000 внедорожников X5 из-за подушек безопасности Takata
BMW объявила об отзыве 5361 единицы внедорожника X5 2000−2021 годов выпуска, из-за подушек безопасности типа Takata PSDI-4, установленных в спортивном руле этих авто. Из-за дефекта они могут взорваться во время срабатывания и разбросать металлические обломки в салоне.
Об этом пишет Carscoops.

Почему подушки безопасности Takata опасны

История с подушками безопасности Takata — один из самых масштабных технических кризисов в истории автомобилестроения.
Читайте также
Из-за дефектных газовых инфляторов погибли 28 американцев, сотни человек получили ранения, а более 67 миллионов подушек были отозваны по всему миру.
По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), газовый инфлятор может взорваться при срабатывании из-за деградации топлива. Это происходит после продолжительного воздействия высокой влажности, температуры и резких перепадов климата.
Во время внутреннего аудита BMW обнаружила, что некоторые владельцы могли самостоятельно установить спортивный руль с подушкой Takata, не предусмотренной производителем. Именно эти замененные компоненты могут быть небезопасны.
Читайте также
BMW отмечает, что вероятность наличия опасного элемента составляет всего 0,1% среди всех отозванных автомобилей. И даже этого достаточно, чтобы запустить официальную кампанию, ведь речь идет о риске для жизни водителя.
Владельцев X5 уведомят до Рождества. Им предложат обратиться к дилеру, где специалисты проверят и бесплатно заменят подушку безопасности водителя.
NHTSA подтвердило, что BMW уже готовила технические кампании на других рынках для подобных компонентов. Производитель действует на опережение, чтобы полностью исключить возможность попадания опасных деталей в свои автомобили.
По материалам:
Телеканал 24
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems