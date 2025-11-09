BMW отзывает более 5000 внедорожников X5 из-за подушек безопасности Takata
BMW объявила об отзыве 5361 единицы внедорожника X5 2000−2021 годов выпуска, из-за подушек безопасности типа Takata PSDI-4, установленных в спортивном руле этих авто. Из-за дефекта они могут взорваться во время срабатывания и разбросать металлические обломки в салоне.
Об этом пишет Carscoops.
Почему подушки безопасности Takata опасны
История с подушками безопасности Takata — один из самых масштабных технических кризисов в истории автомобилестроения.
Читайте также
Из-за дефектных газовых инфляторов погибли 28 американцев, сотни человек получили ранения, а более 67 миллионов подушек были отозваны по всему миру.
По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), газовый инфлятор может взорваться при срабатывании из-за деградации топлива. Это происходит после продолжительного воздействия высокой влажности, температуры и резких перепадов климата.
Во время внутреннего аудита BMW обнаружила, что некоторые владельцы могли самостоятельно установить спортивный руль с подушкой Takata, не предусмотренной производителем. Именно эти замененные компоненты могут быть небезопасны.
BMW отмечает, что вероятность наличия опасного элемента составляет всего 0,1% среди всех отозванных автомобилей. И даже этого достаточно, чтобы запустить официальную кампанию, ведь речь идет о риске для жизни водителя.
Владельцев X5 уведомят до Рождества. Им предложат обратиться к дилеру, где специалисты проверят и бесплатно заменят подушку безопасности водителя.
NHTSA подтвердило, что BMW уже готовила технические кампании на других рынках для подобных компонентов. Производитель действует на опережение, чтобы полностью исключить возможность попадания опасных деталей в свои автомобили.
