Почему не работает USB в автомобиле — 5 возможных причин

Что делать, если не работает USB в авто
USB-порт в машине может внезапно перестать заряжать смартфон или подключать его к CarPlay или Android Auto. Причина не всегда в поломке. Это может быть предохранитель, кабель, настройка устройства или даже обычная грязь в разъеме.
Об этом пишет BGR.

Что именно мешает USB-порту работать

Перед тем как подозревать серьезную неисправность, стоит начать с базовой проверки: заменить кабель на другой, желательно качественный и от известного производителя, лучше поставлявшийся вместе с телефоном.
После этого целесообразно проверить этот кабель в другом порте автомобиля. Если проблема сохраняется только в одном разъеме, вероятнее всего, дело именно в нем. Далее следует рассмотреть самые распространенные причины.

Перегорел предохранитель

В автомобиле, как и в доме, может перегореть предохранитель. Если это произошло, цепь питания USB-порта разрывается, и она полностью прекращает работу. Во многих моделях основной USB-порт подключен к той же линии, что и автомагнитола. Если одновременно не работает и радио, это может являться прямым признаком проблемы с предохранителем.
Блок предохранителей обычно расположен со стороны водителя под рулем, под капотом или в багажнике. Найти нужный элемент поможет схема или инструкция к автомобилю. Если предохранитель перегорел, его следует заменить аналогичным по размеру и силе тока.

Неверные настройки или неправильный кабель

Иногда проблема кроется не в порте, а в самом устройстве. Новый смартфон может потребовать изменения настроек для работы в режиме передачи данных, а не только зарядки.
Если подключение происходит к мультимедийной системе с поддержкой Android Auto или Apple CarPlay через кабель, это также требует соответствующей конфигурации.
Кроме того, не все кабели поддерживают передачу данных. Некоторые предназначены только для подзарядки. Если порт не подключает телефон к автомобилю, возможно, используется кабель без поддержки data.

Требуется обновление программного обеспечения

Современные смартфоны и автомобильные системы регулярно получают обновления программного обеспечения и прошивки. Если устройство или мультимедийная система давно не обновлялись, это может привести к несовместимости.
Иногда даже обновление телефона вызывает временные проблемы с подключением к автомобилю. В таких случаях производители обычно быстро выпускают поправку. Если порт не распознает устройство, следует проверить наличие новых версий программного обеспечения как для смартфона, так и для автомобиля.

Грязь и посторонние частицы

Одна из самых простых, но часто игнорированных причин — пыль, крошки или песок в разъеме. Достаточно вспомнить перекус в салоне или поездку на пляж, чтобы понять, как мелкие частицы могли попасть внутрь.
Аккуратно очистить порт можно зубочисткой или ватной палочкой, не применяя чрезмерного давления. Также поможет баллон со сжатым воздухом, которым обычно чистят домашнюю электронику. После очистки следует снова проверить работу порта.

Неисправный USB-порт

Если все предыдущие шаги не помогли, вероятно, разъем вышел из строя из-за износа. Особенно это актуально для более старых автомобилей, где порт активно использовался годами.
В таком случае понадобится замена. Это можно сделать в сервисном центре или дилере, но процедура может быть недешевой в зависимости от конструкции панели и системы авто.
Как пишет Slashgear, при наличии опыта некоторые водители могут произвести замену самостоятельно. Для этого необходим новый порт, отвертка и изоляционная лента. Перед началом работ обязательно следует отсоединить аккумулятор — сначала минусовую, затем плюсовую клемму.
После демонтажа старого разъема следует сфотографировать подключение проводов, чтобы правильно установить новый. Только после установки и повторного подключения аккумулятора можно проверять работу.
Однако к такому шагу следует переходить только после проверки всех более простых вариантов, ведь ошибка при самостоятельном ремонте может привести к более дорогому ремонту.
Также по теме
Также по теме
