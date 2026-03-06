Где больше всего электромобилей в ЕС (инфографика) Сегодня 09:44 — Технологии&Авто

В 2024 году самая высокая доля электромобилей среди всех легковых автомобилей была зарегистрирована в северных регионах ЕС.

Об этом говорится в данных региональной транспортной статистики, опубликованных Евростатом

Флеволанд в Нидерландах зафиксировал самую высокую долю в 2024 году — 22,1%, что свидетельствует об увеличении на 5,0 процентных пункта (п.п.) по сравнению с 2023 годом.

За этим регионом с определенным расстоянием следуют Стокгольм в Швеции (14,4%), Говедстаден в Дании (13,3%), провинция Фламандский Брабант в Бельгии (12,9%) и Мидтьюлланд, а также в Дании (12,6%). Есть только 4 других региона ЕС с долей выше 10%: Шелландия (11,6%), Южная Дания (11,0%) и Нордьюлланд (10,2%) в Дании, а также Утрехт в Нидерландах (10,7%).

Регион ЕС с наибольшей долей коммунальных автомобилей

Если рассматривать коммунальные транспортные средства (грузовики, дорожные тягачи и специальные транспортные средства, за исключением прицепов и полуприцепов), они более равномерно распределены по регионам ЕС.

Среди 15 регионов ЕС с самой высокой долей коммунальных транспортных средств в общем количестве транспортных средств в 2024 году Валле-д'Аоста в Италии лидировала с 22,0%.

Это частично объясняется тем, что регион находится на границе со Швейцарией и Францией, что делает его ключевым европейским грузовым коридором между двумя странами.

По этому итальянскому региону следуют провинция Западная Фландрия в Бельгии (20,5%), Северный и Западный регионы в Ирландии и Гайана во Франции, оба с 20,0%.

В 15 лучших регионов также вошли 4 региона в Финляндии, 3 в Бельгии, 2 в Испании, 1 в Ирландии и на Кипре (один регион на таком уровне детализации).

Доля коммунальных транспортных средств зависит от нескольких показателей, например от региональных транспортных систем и соответствующей инфраструктуры для различных видов грузовых перевозок, таких как пропускная способность автомагистралей, железнодорожных линий, портов и аэропортов.

Экономические характеристики региона также играют определенную роль, то есть доминирует ли в региональной экономике обрабатывающая промышленность или сфера услуг, и расположен ли регион на ключевых европейских грузовых коридорах.

Напомним, в феврале в Украине зарегистрировано 4 193 новых легковых автомобиля. Импорт новых авто составил 4 045 единиц, что на 15,7% меньше, чем в январе, и на 15,9% меньше в годовом измерении.

Одним из факторов понижения называют налогообложение электромобилей НДС. В феврале новыми было приобретено чуть более 100 электрокаров.

Автомобили украинского производства показали рост: 148 регистраций (+24,4% в месяц и +10,4% в год). Однако их доля на рынке составляет около 3,5%.

