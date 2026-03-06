0 800 307 555
Google меняет комиссии Google Play и позволяет разработчикам добавлять свои платежные методы

Технологии&Авто
Разработчикам разрешат использовать альтернативные платежные системы
Компания Google объявила о масштабных изменениях правил дистрибуции и монетизации в магазине приложений Google Play. Нововведения предполагают большую свободу для разработчиков в выборе платежных решений, упрощенную установку сторонних магазинов приложений и новую структуру комиссий с пониженными ставками для части транзакций.

Разработчикам разрешат использовать альтернативные платежные системы

По данным Android Developers Blog, разработчики мобильных приложений получат возможность использовать собственную биллинговую систему параллельно с Google Play Billing или направлять пользователей на собственный сайт вне приложения, чтобы оформлять покупки там.
В Google подчеркивают, что хотят расширить «выбор и открытость», сохраняя безопасный пользовательский опыт.

Альтернативные магазины приложений

Еще одно новшество касается альтернативных магазинов. Компания запускает Registered App Stores — добровольную программу для магазинов, отвечающих определенным требованиям качества и безопасности.
Для таких магазинов обещают более «гладкий» процесс установки во время сайдлоадинга. Запуск планируется начать вне США, а вывод программы на американский рынок будет зависеть от решения суда. Старт также привязывается к релизу одной из крупных версий Android до конца года.

Google изменяет структуру комиссий

Комиссии Google Play тоже перерабатывают. Теперь плату за использование биллинга отделят от сервисной комиссии.
Для Европейской экономической зоны, Великобритании и США ставка за биллинг составит 5%.
Сервисная комиссия для покупок в приложении «новых инсталляций» после запуска правил в конкретном регионе должна снизиться до 20%, а для подписок с регулярными списаниями — до 10%.
Для участников новой Apps Experience Program и обновленной Google Play Games Level Up Google обещает дополнительные скидки, в том числе 15% для транзакций по новым установкам.

Запуск новых правил будет происходить поэтапно

Google заявила, что этими изменениями урегулировала споры по Epic Games в мире.
Внедрение новых правил будет происходить поэтапно:
  • до 30 июня — в странах Европейской экономической зоны, Великобритании и США;
  • до 30 сентября — в Австралии;
  • до 31 декабря — в Южной Корее и Японии;
  • до 30 сентября 2027 года — в других странах.
По материалам:
dev.ua
Google
