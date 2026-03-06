Компания-разработчик ChatGPT заработала более $25 млрд в год Сегодня 02:26 — Технологии&Авто

OpenAI продолжает привлекать новое финансирование

Годовая выручка компании OpenAI превысила $25 млрд по состоянию на конец февраля 2026 года.

Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источник, знакомый с финансовыми результатами разработчика ChatGPT.

По информации СМИ, этот показатель примерно на 17% выше, чем $21,4 млрд годовой выручки, зафиксированной в конце 2025 года. В момент подготовки материала представители OpenAI не комментировали эти данные.

Авторы материала отмечают, что с момента запуска ChatGPT в конце 2022 года компания прошла путь от почти нулевых доходов до десятков миллиардов долларов выручки. Основным драйвером роста явилось активное внедрение генеративного искусственного интеллекта в корпоративном секторе.

Конкуренция на рынке и расширение сотрудничества

OpenAI также активно расширяет партнерства с крупными консалтинговыми компаниями. По мнению аналитиков, разработчик стремится ускорить переход корпоративных клиентов от тестовых проектов к полномасштабному использованию ИИ-решений.

В то же время компания сталкивается с растущей конкуренцией на рынке корпоративного искусственного интеллекта. Среди ключевых соперников называют стартап Anthropic, а также технологического гиганта Google, активно продвигающего собственные ИИ-инструменты для бизнеса.

Инвестиции и возможное IPO

На фоне быстрого развития OpenAI продолжает привлекать новое финансирование. В конце февраля 2026 года компания сообщила о привлечении около $110 млрд инвестиций при оценке примерно $730 млрд. В раунде приняли участие SoftBank, Nvidia и Amazon.

Вырученные средства планируют направить на расширение инфраструктуры и увеличение вычислительных мощностей, необходимых для дальнейшего масштабирования ИИ-технологий. Кроме того, OpenAI рассматривает долгосрочную возможность проведения IPO, которая потенциально может оценить компанию примерно в $1 трлн.

