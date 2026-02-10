OpenAI начала тестировать рекламу в ChatGPT
OpenAI объявила о запуске тестирования рекламы в ChatGPT. Объявления будут появляться в виде отмеченных «sponsored» ссылок в нижней части ответа. Компания заявляет, что реклама не повлияет на содержание ответов модели.
На начальном этапе объявления будут показываться пользователям бесплатного тарифа и плана Go за $8 в месяц в США. Подписчики Plus, Pro, Business, Enterprise и Education видеть рекламу не будут. Самый дешевый тариф без рекламы — Plus за $20 в месяц.
Как отказаться от рекламы
Пользователи бесплатного тарифа могут отказаться от рекламы, согласившись на уменьшение ежедневного лимита уведомлений. Для плана Go такая возможность не предусмотрена. В настройках доступны опции отключения персонализации рекламы, отказа от использования истории чатов для таргетинга, удаления рекламных данных и отправки отзывов об объявлениях.
По словам OpenAI, рекламодатели будут получать только агрегированные данные о просмотрах и кликах без доступа к содержимому разговоров или персональным данным пользователей.
Реклама не будет показываться пользователям младше 18 лет, а также в чатах на чувствительные темы, в частности, о здоровье, психическом здоровье или политике. Поскольку функция находится в стадии тестирования, часть пользователей бесплатных тарифов может пока не видеть объявлений.
