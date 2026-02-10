0 800 307 555
Топ-10 марок и моделей авто января 2026 года

Технологии&Авто
33
В январе 2026 года было заключено 80 009 сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей.
В январе 2025-го был масштабный технический сбой электронных сервисов МВД, из-за чего регистрации стояли неделями. Сейчас мы видим реальную картину здорового рынка без системных помех.

Лидеры рынка

Volkswagen продолжает доминировать, приближаясь к отметке в 10 тысяч сделок в месяц. Интересно, что второе и третье место заняли BMW и Audi. Это свидетельствует о том, что внутренний рынок премиальных «немцев» в Украине на удивление живой и активный. Правда, автомобили этих премиальных марок имеют средний возраст 16,5 и 16,1 года соответственно.
Так что речь идет не о массовом увлечении «элитными авто», а скорее о воплощении давних мечтаний, когда эти автомобили имеют под два десятка лет и стоят меньше, чем новый «Логан».
Рейтинг моделей

Здесь без сюрпризов — Volkswagen Passat и Skoda Octavia возглавляют рейтинг. Это «золотой стандарт» украинца. Но посмотрите на третье место — Daewoo Lanos никуда не делся. Он остается главным входным билетом в мир автовладельцев.
Также высокую активность показывают «тройки» и «пятерки» BMW, что подтверждает: драйверский характер и статус — идеальная комбинация для нашей вторички, известный логотип на капоте недорого. По крайней мере, в день покупки.
Премиум-сегмент

На фоне общих цифр особенно выделяется Porsche с результатом 303 перепродажи внутри страны. Для нашего рынка это уже почти народный премиум. Для настоящих гурманов в январе тоже было на что посмотреть:
  • Rolls-Royce — 4 единицы сменили владельцев.
  • Ferrari и Aston Martin — по 2 сделки.
  • Lamborghini — 1 перерегистрация.
  • Bentley (11) и Maserati (15) — стабильное движение в высшей лиге.
