Vivo повышает цены на смартфоны на 15%

Компания Vivo объявила о существенном повышении цен на все свои смартфоны в китайских магазинах, которое вступит в силу с 15 марта 2026 года. По информации сотрудников официальных торговых точек бренда в Пекине, стоимость всех моделей поднимется на 10−15%. Это самый большой скачок цен для Vivo за последние годы, и он касается не только новых устройств, но и тех, которые уже долгое время продаются на рынке.

Об этом рассказывает Kurazh.

Причины повышения цен

Основной причиной повышения стоимости смартфонов Vivo стало резкое удорожание микросхем памяти, необходимых для работы современных устройств с функциями искусственного интеллекта. Производители полупроводников, которые недавно имели дело с перепроизводством, теперь существенно повышают цены на компоненты, что делает невозможным их включение в привычную маржу производителя.

Интересно, что изменение цен коснется даже старых моделей, которые обычно дешевеют со временем. Представители ритейла объясняют это необходимостью компенсировать будущие расходы на новые партии товара, учитывая более дорогие комплектующие.

Договоренности среди производителей

В отрасли ходят слухи о договоренности между крупнейшими производителями смартфонов Китая относительно одновременного поднятия цен. Один из сотрудников магазина Vivo отметил, что это может быть не только решение одной компании, а частью более широкой стратегии:

«Великие китайские производители якобы достигли негласного соглашения об одновременном повышении цен именно в середине марта».

Однако официальные представители Huawei и Samsung пока не подтверждают участие в таких договоренностях: их менеджеры заявляют, что не получали распоряжений об изменении цен. Эксперты отмечают, что политика ценообразования у этих компаний может отличаться из-за собственных особенностей производства и стратегии.

На официальном вебсайте Vivo отсутствуют публичные заявления относительно новой ценовой политики, что может свидетельствовать об ожидании благоприятного момента для озвучивания изменений.

Для покупателей в Украине это означает риск дальнейшего удорожания импортной техники. С учетом валютных колебаний, логистики и налогов, 15% роста цены в Китае может привести к еще большим затратам для украинских потребителей.

