Новые камеры автофиксации нарушений ПДД заработают 6 марта — адреса Сегодня 13:05 — Технологии&Авто

С 6 марта на автомобильных дорогах Украины заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. После их запуска, общее количество таких систем в стране составит 377.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

Большинство приборов появятся в новых локациях — 35 комплексов установят впервые, еще 2 возобновят работу в местах, где они уже работали раньше.

Где установят новые комплексы автофиксации

Бровары

перекр. ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление направления прибора г. Чернигов, встречное направление);

перекр. ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление направления прибора г. Чернигов, попутное направление);

перекр. ул. Киевская — ул. Шевченко (направление направления прибора г. Чернигов, встречное направление);

перекр. ул. Киевская — ул. Шевченко (направление направления прибора г. Чернигов, попутное направление).

Обухов

ул. Киевская, 119 (направление направления прибора с. Таценко).

Вышгород

перехр. ул. Шолуденко — ул. Борисо-Глебская (направление направления прибора ул. Фруктовая);

перехр. просп. Шевченко — ул. Набережная (направление направления прибора ул. Киевская).

Белая Церковь

бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление направления прибора ул. Василия Стуса);

просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление направления прибора просп. Независимости);

просп. Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление направления прибора ул. Митрофанова).

Киевская область

23 км+550 автодороги М-07 (направление направления прибора г. Киев);

23 км+557 автодороги Р-02 (направление направления прибора г. Киев);

39 км+140 автодороги М-05 (направление направления прибора г. Одесса);

38 км+825 автодороги М-05 (направление направления прибора г. Киев).

Винница

ул. Вячеслава Чорновила (возле Киевского моста, направление направления прибора ул. Киевская);

перекр. Немировского шоссе и улицы Покровская (направление направления прибора ул. Гетьмана Мазепы).

Черноморск

перекр. ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление направления прибора на автодороге Т-16−47).

Золотоноша

ул. Шевченко, 107 (направление направления прибора ул. Соборная).

Чернигов

перекресток просп. Мира — ул. Лесковицкая (направление направления прибора ул. Шевченко).

Черниговская область

125 км+385 автодороги М-02 (направление направления прибора с. Бобрик).

Волынская область

82 км+929 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Луцк).

Житомирская область

228 км+889 автодороги М-06 (направление направления прибора г. Киев).

Ивано-Франковская область

89 км+147 автодороги Н-10 (направление направления прибора с. Майдан);

56 км+938 автодороги Н-10 (направление направления прибора с. Пийло);

176 км+645 автодороги Н-10 (направление направления прибора г. Коломыя);

321 км+253 автодороги Н-09 (направление направления прибора с. Ямница).

Львовская область

10 км+300 автодороги Н-13 (направление направления прибора с. Великий Любень);

532 км+842 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Каменнополь);

137 км+290 автодороги Р-15 (направление направления прибора г. Шептицкий);

56 км+820 автодороги М-11 (направление направления прибора с. Твиржа);

24 км+490 автодороги М-11 (направление направления прибора г. Львов);

151 км+021 автодороги Р-15 (направление направления прибора с. Вязовая);

584 км+510 автодороги М-06 (направление направления прибора г. Львов);

10 км+165 автодороги Т-14−16 (направление направления прибора с. Навария);

645 км+057 автодороги М-06 (направление направления прибора г. Стрый).

Одесская область

141 км+319 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);

142 км+028 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени).

Посмотреть расположение всех комплексов автофиксации можно по ссылке: https://surl.li/ywliha

Какие нарушения фиксируют

Напомним, что камеры автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине преимущественно фиксируют превышение установленных ограничений скорости и движение полосой для общественного транспорта.

Однако в Министерстве внутренних дел рассказывали, что в скором времени в Украине камеры на дорогах начнут автоматически фиксировать новое нарушение — проезд на красный свет. Тогда сообщалось о тестировании фиксации таких нарушений.

