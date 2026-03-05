Новые камеры автофиксации нарушений ПДД заработают 6 марта — адреса
С 6 марта на автомобильных дорогах Украины заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. После их запуска, общее количество таких систем в стране составит 377.
Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.
Большинство приборов появятся в новых локациях — 35 комплексов установят впервые, еще 2 возобновят работу в местах, где они уже работали раньше.
Где установят новые комплексы автофиксации
Бровары
- перекр. ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление направления прибора г. Чернигов, встречное направление);
- перекр. ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление направления прибора г. Чернигов, попутное направление);
- перекр. ул. Киевская — ул. Шевченко (направление направления прибора г. Чернигов, встречное направление);
- перекр. ул. Киевская — ул. Шевченко (направление направления прибора г. Чернигов, попутное направление).
Обухов
- ул. Киевская, 119 (направление направления прибора с. Таценко).
Вышгород
- перехр. ул. Шолуденко — ул. Борисо-Глебская (направление направления прибора ул. Фруктовая);
- перехр. просп. Шевченко — ул. Набережная (направление направления прибора ул. Киевская).
Белая Церковь
- бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление направления прибора ул. Василия Стуса);
- просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление направления прибора просп. Независимости);
- просп. Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление направления прибора ул. Митрофанова).
Киевская область
- 23 км+550 автодороги М-07 (направление направления прибора г. Киев);
- 23 км+557 автодороги Р-02 (направление направления прибора г. Киев);
- 39 км+140 автодороги М-05 (направление направления прибора г. Одесса);
- 38 км+825 автодороги М-05 (направление направления прибора г. Киев).
Винница
- ул. Вячеслава Чорновила (возле Киевского моста, направление направления прибора ул. Киевская);
- перекр. Немировского шоссе и улицы Покровская (направление направления прибора ул. Гетьмана Мазепы).
Черноморск
- перекр. ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление направления прибора на автодороге Т-16−47).
Золотоноша
- ул. Шевченко, 107 (направление направления прибора ул. Соборная).
Чернигов
- перекресток просп. Мира — ул. Лесковицкая (направление направления прибора ул. Шевченко).
Черниговская область
- 125 км+385 автодороги М-02 (направление направления прибора с. Бобрик).
Волынская область
- 82 км+929 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Луцк).
Житомирская область
- 228 км+889 автодороги М-06 (направление направления прибора г. Киев).
Ивано-Франковская область
- 89 км+147 автодороги Н-10 (направление направления прибора с. Майдан);
- 56 км+938 автодороги Н-10 (направление направления прибора с. Пийло);
- 176 км+645 автодороги Н-10 (направление направления прибора г. Коломыя);
- 321 км+253 автодороги Н-09 (направление направления прибора с. Ямница).
Львовская область
- 10 км+300 автодороги Н-13 (направление направления прибора с. Великий Любень);
- 532 км+842 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Каменнополь);
- 137 км+290 автодороги Р-15 (направление направления прибора г. Шептицкий);
- 56 км+820 автодороги М-11 (направление направления прибора с. Твиржа);
- 24 км+490 автодороги М-11 (направление направления прибора г. Львов);
- 151 км+021 автодороги Р-15 (направление направления прибора с. Вязовая);
- 584 км+510 автодороги М-06 (направление направления прибора г. Львов);
- 10 км+165 автодороги Т-14−16 (направление направления прибора с. Навария);
- 645 км+057 автодороги М-06 (направление направления прибора г. Стрый).
Одесская область
- 141 км+319 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);
- 142 км+028 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени).
Посмотреть расположение всех комплексов автофиксации можно по ссылке: https://surl.li/ywliha
Какие нарушения фиксируют
Напомним, что камеры автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине преимущественно фиксируют превышение установленных ограничений скорости и движение полосой для общественного транспорта.
Однако в Министерстве внутренних дел рассказывали, что в скором времени в Украине камеры на дорогах начнут автоматически фиксировать новое нарушение — проезд на красный свет. Тогда сообщалось о тестировании фиксации таких нарушений.
Поделиться новостью
Также по теме
Новые камеры автофиксации нарушений ПДД заработают 6 марта — адреса
Самые надежные автомобили мира: результаты масштабного исследования JD Power
Tesla запатентовала систему для лучшего торможения
BYD тестирует 1,5-мегаваттную зарядку для электромобилей
OpenAI презентовала новую модель GPT-5.3 Instant — что изменилось
Microsoft может запустить подписку Microsoft 365 E7 за $99 в месяц