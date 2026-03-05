0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые камеры автофиксации нарушений ПДД заработают 6 марта — адреса

Технологии&Авто
141
Камера автофиксации нарушений ПДД
Камера автофиксации нарушений ПДД
С 6 марта на автомобильных дорогах Украины заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. После их запуска, общее количество таких систем в стране составит 377.
Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.
Большинство приборов появятся в новых локациях — 35 комплексов установят впервые, еще 2 возобновят работу в местах, где они уже работали раньше.

Где установят новые комплексы автофиксации

Бровары

  • перекр. ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление направления прибора г. Чернигов, встречное направление);
  • перекр. ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление направления прибора г. Чернигов, попутное направление);
  • перекр. ул. Киевская — ул. Шевченко (направление направления прибора г. Чернигов, встречное направление);
  • перекр. ул. Киевская — ул. Шевченко (направление направления прибора г. Чернигов, попутное направление).

Обухов

  • ул. Киевская, 119 (направление направления прибора с. Таценко).

Вышгород

  • перехр. ул. Шолуденко — ул. Борисо-Глебская (направление направления прибора ул. Фруктовая);
  • перехр. просп. Шевченко — ул. Набережная (направление направления прибора ул. Киевская).

Белая Церковь

  • бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление направления прибора ул. Василия Стуса);
  • просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление направления прибора просп. Независимости);
  • просп. Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление направления прибора ул. Митрофанова).

Киевская область

  • 23 км+550 автодороги М-07 (направление направления прибора г. Киев);
  • 23 км+557 автодороги Р-02 (направление направления прибора г. Киев);
  • 39 км+140 автодороги М-05 (направление направления прибора г. Одесса);
  • 38 км+825 автодороги М-05 (направление направления прибора г. Киев).
Читайте также

Винница

  • ул. Вячеслава Чорновила (возле Киевского моста, направление направления прибора ул. Киевская);
  • перекр. Немировского шоссе и улицы Покровская (направление направления прибора ул. Гетьмана Мазепы).

Черноморск

  • перекр. ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление направления прибора на автодороге Т-16−47).

Золотоноша

  • ул. Шевченко, 107 (направление направления прибора ул. Соборная).

Чернигов

  • перекресток просп. Мира — ул. Лесковицкая (направление направления прибора ул. Шевченко).

Черниговская область

  • 125 км+385 автодороги М-02 (направление направления прибора с. Бобрик).

Волынская область

  • 82 км+929 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Луцк).

Житомирская область

  • 228 км+889 автодороги М-06 (направление направления прибора г. Киев).
Читайте также

Ивано-Франковская область

  • 89 км+147 автодороги Н-10 (направление направления прибора с. Майдан);
  • 56 км+938 автодороги Н-10 (направление направления прибора с. Пийло);
  • 176 км+645 автодороги Н-10 (направление направления прибора г. Коломыя);
  • 321 км+253 автодороги Н-09 (направление направления прибора с. Ямница).

Львовская область

  • 10 км+300 автодороги Н-13 (направление направления прибора с. Великий Любень);
  • 532 км+842 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Каменнополь);
  • 137 км+290 автодороги Р-15 (направление направления прибора г. Шептицкий);
  • 56 км+820 автодороги М-11 (направление направления прибора с. Твиржа);
  • 24 км+490 автодороги М-11 (направление направления прибора г. Львов);
  • 151 км+021 автодороги Р-15 (направление направления прибора с. Вязовая);
  • 584 км+510 автодороги М-06 (направление направления прибора г. Львов);
  • 10 км+165 автодороги Т-14−16 (направление направления прибора с. Навария);
  • 645 км+057 автодороги М-06 (направление направления прибора г. Стрый).

Одесская область

  • 141 км+319 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);
  • 142 км+028 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени).
Посмотреть расположение всех комплексов автофиксации можно по ссылке: https://surl.li/ywliha

Какие нарушения фиксируют

Напомним, что камеры автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине преимущественно фиксируют превышение установленных ограничений скорости и движение полосой для общественного транспорта.
Однако в Министерстве внутренних дел рассказывали, что в скором времени в Украине камеры на дорогах начнут автоматически фиксировать новое нарушение — проезд на красный свет. Тогда сообщалось о тестировании фиксации таких нарушений.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоПатрульная полицияПДД
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems