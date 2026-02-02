Камеры автофиксации нарушений ПДД предлагают запретить в США Сегодня 05:19 — Технологии&Авто

Камеры автофиксации нарушений ПДД предлагают запретить в США

В столице США готовятся к радикальному пересмотру системы контроля соблюдения ПДД. Для почти 700 тысяч жителей Вашингтона и миллионов туристов эра так называемых «писем счастья» может завершиться еще до конца 2026 года.

Министерство транспорта США передало в Белый дом предложение о полном запрете автоматических камер фиксации нарушений.

Читайте также Камеры с ИИ массово штрафуют водителей

В настоящее время в Вашингтоне работают 546 камер автофиксации, фиксирующих превышение скорости, проезд на красный свет и игнорирование знака «Стоп». Размер штрафов составляет от 100 до 500 долларов США. Именно эти системы стали объектом острых дискуссий по поводу их реального влияния на безопасность дорожного движения.

Критики называют автофиксацию инструментом наполнения бюджета. Финансовые данные усиливают эту позицию: в 2023 году город получил от штрафов 139,5 млн долларов, в 2024-м 213,3 млн, а в 2025 году поступления выросли до 267,3 млн долларов. Такие цифры вызывают сомнения по поводу приоритетов транспортной политики.

Читайте также 10 скрытых функций камеры вашего смартфона

Конгрессмен Скотт Перри заявил, что автоматизированный контроль все чаще используется не для повышения безопасности, а для пополнения бюджета. Он также подверг критике зависимость городов от штрафных поступлений, назвав ее формой давления на граждан без надлежащей правовой процедуры.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер выступает против отмены камер и предупреждает о возможной бюджетной дыре в объеме около 1 млрд долларов. По ее словам, это может привести к сокращению финансирования базовых городских сервисов, а контроль за ПДД ляжет на полицию, ресурсов которой уже не хватает. Окончательное решение может быть принято в этом году в рамках нового законопроекта о наземном транспорте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.